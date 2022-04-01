01 апреля 2022, 22:57

Андраник Пилоян уволен с должности главы МЧС Армении

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Армении освободил от занимаемой должности министра по чрезвычайным ситуациям Андраника Пилояна, обвиняемого в коррупции.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта стало известно, что министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян был задержан, а впоследствии арестован после обысков в ведомстве. Антикорруционный комитет Армении сообщил, что Пилоян заподозрен во взятках, хищениях и мошенничестве. Вместе с ним заключены под стражу еще пять человек.

Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня подписал указ об освобождении от должности министра по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна.  Решение принято на основании предложения премьер-министра, сообщило со ссылкой на пресс-службу президента издание NEWS.am. 

Пилояну предъявлено обвинение в коррупции, сообщили "Новости-Армении".

Напомним, по версии следствия, глава МЧС Армении, его советник и высокопоставленные сотрудники министерства получали или содействовали в получении взятки в крупных и особо крупных размерах, совершили хищение в крупных размерах и мошенничество. По этому же делу обвинение предъявленоеще восьми лицам, более 10 человек проходят по делу в статусе подозреваемых. 

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Примечание:

"Суд освободил мэра Гориса Аруша Арушаняна", "Защите Бориса Бахшияна отказано в отводе судьи", "Суд вернул мэра Каджарана под стражу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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