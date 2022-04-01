Андраник Пилоян уволен с должности главы МЧС Армении

01 апреля 2022, 22:57

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Президент Армении освободил от занимаемой должности министра по чрезвычайным ситуациям Андраника Пилояна, обвиняемого в коррупции.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта стало известно, что министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян был задержан, а впоследствии арестован после обысков в ведомстве. Антикорруционный комитет Армении сообщил, что Пилоян заподозрен во взятках, хищениях и мошенничестве. Вместе с ним заключены под стражу еще пять человек.

Президент Армении Ваагн Хачатурян сегодня подписал указ об освобождении от должности министра по чрезвычайным ситуациям Армении Андраника Пилояна. Решение принято на основании предложения премьер-министра, сообщило со ссылкой на пресс-службу президента издание NEWS.am.

Пилояну предъявлено обвинение в коррупции, сообщили "Новости-Армении".

Напомним, по версии следствия, глава МЧС Армении, его советник и высокопоставленные сотрудники министерства получали или содействовали в получении взятки в крупных и особо крупных размерах, совершили хищение в крупных размерах и мошенничество. По этому же делу обвинение предъявленоеще восьми лицам, более 10 человек проходят по делу в статусе подозреваемых.

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