Отменено постановление об аресте блогера из Кабардино-Балкарии

31 марта 2022, 18:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Кабардино-Балкарии направил на новое рассмотрение дело в отношении блогера Александра Недоступа, который помещен под арест за неподчинение требованиям сотрудника полиции. Суд отметил, что Недоступу не дали возможности воспользоваться услугами адвоката, а показания свидетелей не подтвердили утверждения участковых об агрессивном поведении блогера.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии полиция задержала администратора Instagram**-паблика "Прохладный лайф" Александра Недоступа. Силовики вручили ему официальное предостережение о недопустимости организовывать несанкционированные акции. В предостережении указано, что блогер негативно комментировал события, происходящие на Украине. По версии силовиков, Недоступ при вручении предостережения стал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться, и не отреагировал на требование сотрудников полиции "прекратить противоправное поведение". Прохладненский районный суд 1 марта признал Александра Недоступа виновным в неподчинении законному требованию полиции и назначил ему наказание в виде административного ареста на шесть суток. Блогер свою вину в суде отрицал.

Судья Верховного суда Кабардино-Балкарии Любовь Бабугоева, рассмотрев апелляционную жалобу, отменила постановление Прохладненского районного суда о признании блогера Александра Недоступа виновным в неподчинении законному требованию полиции и назначении административного ареста на шесть суток, дело направлено на повторное рассмотрение. Интересы Недоступа в суде представляла юрист Анастасия Емельянова, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

В апелляционной жалобе указывалось, что полицейские при задержании не разъяснили Недоступу его права, не дали возможности подготовиться к слушанию и проконсультироваться с защитником. В суде Недоступу не предоставили достаточно времени для поиска защитника, в результате он был лишен права на защиту. Также суд первой инстанции, вынося постановление, не принял во внимание, что Недоступ привлекается к ответственности впервые и что отсутствуют какие-либо негативные последствия вменяемых ему действий. При этом постановление об административном аресте было исполнено немедленно, у Недоступа не было возможности его обжаловать, говорится в сообщении на сайте центра.

На рассмотрении дела в Верховном суде Кабардино-Балкарии участковые заявили, что после вручения предупреждения о недопустимости размещения информации, связанной с событиями на Украине, Недоступ повел себя агрессивно, в связи с чем был задержан. По их словам, он отказался подписывать документы, ходатайства о предоставлении адвоката не заявлял.

Судья огласила показания сотрудников полиции, которые во время вручения предостережения Недоступу находились в соседнем кабинете. По их словам, они слышали разговор "на повышенных тонах", но не слышали, что именно, указано в сообщении.

Супруга Недоступа Анна отметила, что 28 февраля по ее просьбе Анастасия Емельянова неоднократно звонила в полицию, но ей отвечали, что Александра отпустили. 1 марта ей передали, что Александр просит срочно найти адвоката, однако в суде им сообщили, что его нет в списках дел. Адвокат пытался получить информацию о времени заседания в дежурной части и в суде, но не смог узнать ее. По ее словам, в суд адвоката также не пустили. Свидетель Сергей Гузь, который присутствовал в полиции в качестве понятого, заявил, что Недоступ говорил на повышенных тонах, но не употреблял нецензурную брань и требовал адвоката, отмечается в пресс-релизе.

Судья Верховного суда отменила постановление Прохладненского райсуда и направила дело туда же на новое рассмотрение. Суд отметил, что Недоступ был лишен возможности пригласить адвоката. Дело рассматривалось без допроса свидетелей, лишь на основании протоколов, составленных сотрудниками полиции. Показания свидетелей обвинения не подтвердили виновность блогера, о том, что он нецензурно выражался, заявили лишь участковые, которые составили протокол. Также суд первой инстанции не обосновал назначение административного ареста – меры, которая назначается лишь в исключительных случаях, когда применение иных мер воздействия признано недостаточным, указано в сообщении.

Комментариями от самого Александра Недоступа по поводу решения суда "Кавказский узел" не располагает.

На 18.55 мск поиском в Instagram** не удалось найти паблик "Прохладный лайф".

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* – организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.