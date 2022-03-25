Власти двух районов Дагестана сообщили о гибели военных на Украине

25 марта 2022, 14:45

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Имран Хакиев из Новолакского района и Убайдула Ибрагимов из Тляратинского района погибли на Украине. С начала военной операции стало известно о гибели не менее 48 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Сунгур Османов из Буйнакска погиб в боях на Украине, сообщила администрация города

В ходе спецоперации в Украине погиб 28-летний житель Новолакского района Хакиев Имран, сообщила районная администрация.

Похороны солдата прошли в родовом селе Ямансу. Глава района Магомед-Гаджи Айдиев, прокурор района Светозар Омаров посетили родных и близких военнослужащего и выразили слова соболезнования от себя лично и от главы и правительства Дагестана. Именем погибшего солдата Имрана Хакиева принято решение назвать одну из безымянных улиц села Ямансу, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Администрация Тляратинского района проинформировала о гибели Убайдулы Ибрагимова из села Нижний Хобох. Ему было 39 лет, следует из сообщения в Telegram-канале администрации от 22 марта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 48 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 14.40 мск 25 марта официально подтверждена гибель не менее 147 уроженцев юга России, в том числе 101 уроженца Северо-Кавказского федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.