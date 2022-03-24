Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

24 марта 2022, 15:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сунгур Османов из Буйнакска погиб в боях на Украине, сообщила сегодня администрация города. С начала военной операции стало известно о гибели не менее 46 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Бельчук из махачкалинского поселка Шамхал и Хизри Абдусаламов из Буйнакска погибли в боях на Украине.

Уроженец Буйнакска погиб на Украине, сообщила сегодня администрация города. "В ходе специальной операции на Украине погиб ещё один наш горожанин, военнослужащий Османов Сунгур Алиевич. Глава города Исламудин Нургудаев выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Буйнакска.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 46 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 14.30 мск 24 марта официально подтверждена гибель не менее 145 уроженцев юга России, в том числе 99 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.