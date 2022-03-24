24 марта 2022, 15:05

Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сунгур Османов из Буйнакска погиб в боях на Украине, сообщила сегодня администрация города. С начала военной операции стало известно о гибели не менее 46 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Бельчук из махачкалинского поселка Шамхал и Хизри Абдусаламов из Буйнакска погибли в боях на Украине.

Уроженец Буйнакска погиб на Украине, сообщила сегодня администрация города. "В ходе специальной операции на Украине погиб ещё один наш горожанин, военнослужащий Османов Сунгур Алиевич. Глава города Исламудин Нургудаев выражает искренние соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации Буйнакска.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 46 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями данных. К 14.30 мск 24 марта официально подтверждена гибель не менее 145 уроженцев юга России, в том числе 99 уроженцев Северо-Кавказского федерального округа.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Беженцы в Ростове-на-Дону пожаловались на проблемы с получением матпомощи", "Мэрия Буйнакска сообщила о гибели на Украине двух военных", "Власти двух районов Северной Осетии сообщили о гибели земляков на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 марта 2022, 15:28

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