Суд отменил отстранение от должности главы района Дагестана

23 марта 2022, 11:12

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Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу защиты на отстранение от должности главы Шамильского района Магомеда Гасанова, подозреваемого в мошенничестве с землей.

Как писал "Кавказский узел", 12 февраля Советский райсуд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Магомеда Гасанова от должности главы Шамильского района.

17 января стало известно, что глава Шамильского района Дагестана заподозрен в подделке документов и незаконном получении права собственности на участок земли. При этом Магомед Гасанов в тот же день был переизбран на пост главы района на новый срок. Уголовное дело расследуется по статьям о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) и подделка документов (часть 1 статьи 327 УК РФ), максимальное наказание по этим статьям - шесть лет лишения свободы.

Верховный суд Дагестана признал незаконным решение о временном отстранении от должности главы Шамильского района Магомеда Гасанова, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что районный суд не имел достаточных оснований для отстранения от должности подозреваемого, так как деяние не связано с его деятельностью и произошло за три года до избрания главой района. Кроме того, у следствия нет достаточных оснований полагать, что подозреваемый, находясь на своей должности будет препятствовать ходу предварительного следствия", - приводит сегодня слова представителя суда РИА "Дагестан".

Апелляционную жалобу на решение районного суда подал защитник Гасанова, следует из информации на сайте Верховного суда Дагестана. "Верховный суд республики, удовлетворив апелляционную жалобу, отменил постановление районного суда и принял новое постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следствия о временном отстранении от должности главы МО «Шамильский район» Гасанова", - говорится в публикации.

Напомним, Магомед Гасанов занимает пост главы муниципалитета с 2016 года. Покупка участка в селе Хебда, который, как считают следователи, Гасанов получил с использованием поддельной выписки из похозяйственной книги, была инициирована и совершена в 2013 году.

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