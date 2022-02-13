Глава Шамильского района Дагестана отстранен от должности

13 февраля 2022, 11:13

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Суд в Махачкале временно отстранил от работы главу Шамильского района Магомеда Гасанова, подозреваемого в подделке документов и незаконном получении права собственности на землю.

Как писал "Кавказский узел", 17 января стало известно, что глава Шамильского района Дагестана заподозрен в подделке документов и незаконном получении права собственности на участок земли. При этом Магомед Гасанов в тот же день был переизбран на пост главы района на новый срок.

Советский суд Махачкалы 12 февраля удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности главы главы Шамильского района Магомеда Гасанова, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Следствие предоставило в суд материалы о возбуждении в отношении Гасанова уголовного дела по статьям о мошенничестве (часть 3 статья 159 УК РФ) и подделка документов (часть 1 статьи 327 УК РФ), говорится в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - шесть лет лишения свободы.

По данным на 11.15 мск сегодня, на сайте администрации Шамильского района Гасанов числится главой района. Комментариев по поводу его отстранения от должности на это время нет. Комментариев самого Гасанова или его представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый, у которого не было права на владение и распоряжение земельным участком, относящимся к категории земель населенных пунктов, в марте 2013 года обратился в отделение Росреестра с заявлением о регистрации права собственности на земельный участок площадью 1300 квадратных метров в селе Хебда Шамильского района. В качестве оснований он представил "подделанную им выписку из похозяйственной книги о принадлежности ему на праве пожизненного наследуемого владения данного земельного участка", несуществующее решение администрации села "о предоставлении ему данного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства" и кадастровый паспорт на земельный участок, считают следователи.