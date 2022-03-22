Поиски сноубордиста возобновлены на Эльбрусе

22 марта 2022, 09:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спасатели Эльбрусского высокогорного отряда возобновили сегодня утром на Эльбрусе поиски 61-летнего сноубордиста, который не выходит на связь с 21 марта.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 марта шесть спасатели приступили к поискам сноубордиста на Эльбрусе, который поднялся на высоту 4700 метров и больше не выходил на связь. Вечером поиски были приостановлены в связи с наступлением темноты.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

Спасатели возобновили поиски пропавшего на склоне Эльбруса сноубордиста из Москвы, сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

"По состоянию на 08.00 мск поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску сноубордиста из Москвы 1961 года рождения возобновлены. В поисково-спасательных работах задействованы спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 14 человек и две единицы техники", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

Информация о том, что сноубордист потерялся на Эльбрусе поступила спасателям в 17.20 мск 21 марта. 61-летний москвич поднялся на ратраке на склон Эльбруса в районе скал Пастухова и с тех пор не выходит на связь. Выше отметки 4,2 тысячи метров маркированных и подготовленных трасс для катания на лыжах и сноубордах нет, привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе днем 22 марта переменная облачность, температура -10 градусов, скорость ветра – три метра в секунду. В ночь на 23 марта осадков также не ожидается, температура понизится до -20 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.