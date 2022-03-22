Пенсионер провел пикет с требованием газифицировать ростовский поселок

22 марта 2022, 01:10

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Житель Розета Геннадий Чернов уже не первый раз проводит одиночные пикеты с требованием газифицировать поселок. На этот раз он провел пикет в Красном Сулине. Власти обещали начать газификацию в 2022 году, но до сих пор никаких подвижек нет, заявил пикетчик.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2020 года житель поселка Розет Геннадий Чернов уже проводил пикет, требуя газифицировать поселок. Он также записал видеообращение к губернатору Ростовской области, напомнив, что поселок обещали газифицировать еще в 1995 году, когда закрывались шахты. Раньше местным жителям выдавали на сезон шесть тонн угля для отопления домов, а теперь дают только четыре, и их не хватает, заявил пикетчик. 24 октября 2021 года он вновь провел одиночный пикет. Пришедшие поддержать его местные жители заявили, что обещание властей газифицировать поселок не выполнено, а местные власти сообщили, что Розет включен в план газификации поселка на 2024 год.

21 марта в Красном Сулине провел одиночный пикет житель поселка Розет Геннадий Чернов. Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что его требования местные власти так и не услышали, поэтому он приехал в Красный Сулин, а в случае, если и тут требования услышаны не будет, то он проведет пикет в Ростове-на-Дону, а затем и в Москве.

С 10.00 мск Чернов стоял с плакатом, на котором было написано обращение к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой ускорить газификацию Комиссаровского сельского поселения, в которое входит поселок Розет. Сначала пикетчик стоял у памятника шахтерам в центре Красного Сулина, затем - у входа в районную администрацию. За время пикета к нему, кроме любопытных прохожих, никто не подходил.

После пикета Чернов рассказал о своих требованиях. По его словам, газ в поселок обещают провести уже 27 лет. "Недавно прислали мне ответ из администрации Красносулинского района, в котором написано, что в 2022 году начнут газификацию, но до сих пор тишина. Много раз и я, и жители обращались к разным чиновникам. Я писал и в правительство Ростовской области, и в районную администрацию, обращался к Михалёву - депутату законодательного собрания Ростовской области, и к президенту обращался, и обращался ко всем неоднократно. И получаю только отписки. Просят подождать, только одни обещания и никаких подвижек", - рассказал Чернов.

По его словам, ранее, как шахтеру, ему выдавали пай в шесть тонн угля, сейчас дают только четыре. "Вот буквально в начале февраля уголь закончился, я поехал, купил. Восемь тысяч рублей за тонну. И это ещё хорошая цена. Сейчас уголь по 10 тысяч уже продают за тонну. Пришлось отдать последние деньги. У меня внуки живут, не могу же я позволить, чтобы они замёрзли. Приходится на чём-то экономить, покупая уголь. В посёлке не все получают пай уголь, не все бывшие шахтёры. Кто не получает, им ещё трудней - приходится за свои деньги покупать. Те, кто получает уголь, он практически у всех заканчивается в феврале. Ну тут зависит от того, какой была погода зимой, какой дом. Если он большой, то понятно, что топить приходится больше, и расход угля из-за этого больше. Очень трудно в этом плане людям, поэтому газ нам просто необходим", - сообщил пикетчик.

По словам Чернова, земляки его поддерживают. "Я ехал на пикет, меня все жители поддержали. Я тут, можно сказать, выступаю от имени всего посёлка. Людям трудно, люди замерзают", - добавил он.

После окончания пикета мужчина записал видеообращение к губернатору Ростовской области, которое он намерен разместить в соцсетях.

Проходившие мимо люди с пониманием отнеслись к пикету и выразили слова поддержки. "Я знаю, каково это сейчас жить на селе, да и не только бывшим шахтёрам, а всем людям. Я из района тоже, живу в Старой Соколовке. Работы нет, людям трудно, пенсии маленькие, приходится на всём экономить. Очень обидно, когда человек всё жизнь проработал, а потом государство о нём забывает и особо не беспокоится. Сейчас очень трудная жизнь, просто на грани выживания", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, представившийся Николаем.