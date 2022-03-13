13 марта 2022, 12:17

Транскам закрыт из-за непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение всех видов транспорта по Транскавказской магистрали запрещено в связи со снегопадом и угрозой схода лавин, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 февраля на Транскавказской магистрали из-за снегопада было введено ограничение на движение большегрузов.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

"Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.  

Ограничения введены в связи со снегопадом и угрозой схода снежных лавин, а также с учетом рекомендацией филиала противолавинной службы, отмечается в сообщении.

Спасатели рекомендовали водителям воздержаться от поездок в это направлении до нормализации погодных условий.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире облачно, идет снег, температура воздуха составляет -2 градуса, скорость ветра - 2 метра в секунду. В ночь на 14 марта также прогнозируется снегопад, температура воздуха понизится до - 4 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Возобновлено движение по Транскаму", "Около 430 грузовиков скопились на КПП "Верхний Ларс", "Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 марта 2022, 18:58

13 марта 2022, 17:54

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