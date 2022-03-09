Погибший в военной операции офицер похоронен на Кубани

09 марта 2022, 11:36

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25-летний старший лейтенант Николай Белый, погибший во время военной операции, похоронен в кубанской станице Старощербиновской.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Каневском районе Кубани были похоронены майор Алексей Ильницкий и рядовой Игорь Хазиахметов, погибшие во время боевых действий на Украине. Ранее, 2 марта, в Кореновском районе прошли похороны братьев Василия и Александра Муреньких, также погибших в ходе военной операции. 1 марта был похоронен капитан Александр Лысенко. Власти региона пообещали выплатить семьям погибших по два миллиона рублей.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

В станице Старощербиновской Щербиновского района Кубани 8 марта был похоронен старший лейтенант Николай Белый. Отпевание Николая Белого состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы, похоронили офицера на Старощербиновском кладбище, сообщает сегодня "Блокнот Краснодар".

Николай Белый, уроженец станицы Старощербиновской, погиб во время специальной военной операции, пишет районная газета "Щербиновский курьер".

"С июня 2019 года по настоящее время Николай Сергеевич командовал десантно-штурмовым взводом... Бывший ученик СОШ № 3 райцентра, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, он с честью исполнил свой воинский долг", - говорится в публикации, размещенной 8 марта в Instagram-аккаунте издания.

В октябре 2021 года Николаю Белому исполнилось 25 лет, у него остались жена и маленькая дочь, уточнило издание.

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