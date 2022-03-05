05 марта 2022, 10:51

QR-коды отменены в Астраханской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса с 5 марта в Астраханской области отменено правило предъявлять QR-коды при посещении общественных заведений, но сохранены масочный режим и социальная дистанция.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 ноября 2021 года в Астраханской области были введены ограничения, согласно которым жители старше 18 лет при посещении торговых или торгово-развлекательных центров должны предъявить QR-код о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. 17 января совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах.

За сутки в Астраханской области от коронавируса скончались четыре пациента, а общее число смертей от COVID-19 достигло 2848. За сутки выявлены 308 новых случаев заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 110 966, следует из информации, опубликованной 4 марта на сайте "Стопкоронавирус.рф".

С 5 марта на территории Астраханской области отменено требование предъявлять QR-коды о вакцинации при посещении общественных заведений, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. " Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе существенно снизился благодаря вакцинации и соблюдению гражданами санитарных мер. Режим QR-кодов отменяется в торговых центрах, общепите, кинотеатрах, объектах культуры, спорта, туристической индустрии", – написал он сегодня на своей странице в Instagram.

При этом в области сохранено соблюдение масочного режима в местах массового пребывания людей, в магазинах, общественном транспорте и такси, а также соблюдение социальной дистанции, добавил Бабушкин.

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Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Информация о законодательных инициативах о введении QR-кодов, акциях их противников и требований об обязательной вакцинации собрана на странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Антиковидные ограничения продлены на Кубани", "Система пропуска по QR-кодам объявлена бессрочной в Астраханской области", "Участники круглого стола в Волгограде сообщили о давлении на противников вакцинации и QR-кодов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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