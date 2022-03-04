Покупатели атаковали IKEA перед закрытием в Краснодаре

04 марта 2022, 08:00

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Жители Краснодара выстроились в очередь в магазин по продаже мебели и товаров для дома IKEA после того, как компания объявила о закрытии всех магазинов в России из-за военной операции на Украине.

Краснодарцы массово устремились за покупками в магазин IKEA, расположенный в торгово-развлекательном центре "МЕГА Адыгея-Кубань".

3 марта шведская компания IKEA, которая специализируется на продаже мебели и товаров для дома, заявила о приостановке работы в России и Белоруссии. Эта новость вызвала ажиотаж среди жителей Краснодара, информировали вечером 3 марта "Кубанские новости".

"Новость о закрытии магазина не оставила равнодушными краснодарцев – на кассах около 3000 человек, и это еще даже нет распродажи на парковках нет свободного места, люди гребут все подряд", – написала на своей странице в Instagram пользователь dvigni_com.

3 марта также в Instagram-паблике ne_podarok_net, на который подписаны 615 пользователей, был опубликован ролик, на кадрах которого показано скопление людей в магазине IKEA. В качестве геолокации публикации указана "IКЕА Адыгея-Кубань". К 08.00 мск эта запись набрала 15 отметок "нравится" и 11 комментариев. Большая часть их авторов удивилась ажиотажу.

"И чем таким замечательным была IKEA? Годами в нее не заходил", – написал andreybalandin1966.

"Общество потребителей, что за товары первой необходимости в IKEA, чтобы стоять весь день в очереди?" – спросила vikrohmaleva.

Шведско-нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA закроет все магазины в России 4 марта, всего в России 17 магазинов IKEA, информировало 3 марта РБК.

Напомним, что 21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".