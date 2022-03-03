Волгоградская активистка задержана на пикете

03 марта 2022, 15:53

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Тамара Гродникова вышла сегодня на пикет в центре Волгограда с требованиями прекратить военную спецоперацию на Украине и предоставить полную информацию о происходящих событиях. Полицейские задержали активистку, сообщив, что поступил звонок о проведении митинга.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля полиция задержала Тамару Гродникову, которая проводила одиночный пикет против военных действий на Украине. Вечером ее отпустили из полиции. 1 марта она вновь вышла на пикет и была задержана. Сотрудники полиции взял у нее объяснения и отпустили домой. Гродникова назвала свое задержание психологическим давлением, однако отметила, что намерена и в дальнейшем выходить на пикеты.

1 марта стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция была отключена от эфира. 2 марта "Новая газета" объявила акцию солидарности после блокировки "Дождя"* и "Эха Москвы". Совет директоров "Эха Москвы" сегодня принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции.

Тамара Гродникова стояла на аллее Героев с плакатами с требованием прекратить военную спецоперацию на Украине. По ее словам, она также требует "предоставить россиянам достоверную и всестороннюю информацию о событиях в Украине, разблокировать сайты "Дождя"* и "Эха Москвы", снять военную цензуру. Также она выступила с требованием об отставке руководства России. "Я обращаюсь к нашим властям, чтобы они пригласили президента Украины Владимира Зеленского или его законного представителя и провели публичные переговоры", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейская машина подъехала к месту пикета почти сразу после его начала, тут же подошли полицейские и казаки. Гродникова показала полицейским документы. В общей сложности за акцией наблюдали пять полицейских и шесть казаков.

Проезжавший мимо велосипедист пенсионного возраста резко высказался против пикета и растоптал один из плакатов. На заднем бампере велосипеда у него была надпись "За Донбасс".

После этого полицейские еще дважды проверили у Гродниковой документы, а затем и задержали активистку. Причиной задержания сотрудники полиции назвали поступивший звонок о несанкционированном митинге. Активистка возразила, что проходит не митинг, а одиночный пикет. Сотрудница полиции пояснила, что полиция обязана реагировать на звонки граждан. Она помогла ей собрать плакаты и проводила в машину.

"Кавказский узел" также писал, что пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине проводятся в Волгограде с 24 февраля. В день начала спецоперации на Украине не менее 18 активистов были доставлены в отдел полиции, от них потребовали объяснения. Полицейские отпустили после опроса участницу одиночного пикета Елену Шеину, а также большинство других задержанных после акций. Двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. 26 февраля в ходе одиночного пикета были задержаны жители Волгограда Евгений Вильников, Галина Заболотнева и Владимир Тельпук, которые проводили антивоенные пикеты в городе. Тельпук и Вильников получили по трое суток ареста, Заболотнева - двое суток. 27 февраля полицейские задержали трех человек, в том числе Елену Шеину, по ее словам, на нее был составлен протокол за отсутствие паспорта в условиях чрезвычайной ситуации. 2 марта суд назначил семь суток административного ареста Алексею Клокову. который 1 марта провел пикет на Мамаевом кургане.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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