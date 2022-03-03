Совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиостанцию

03 марта 2022, 10:41

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Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции, сообщил главред издания Алексей Ведендиктов.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция была отключена от эфира. 2 марта "Новая газета" объявила акцию солидарности после блокировки "Дождя"* и "Эха Москвы".

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Совет директоров радиостанции "Эхо Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта, сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов. "Большинством голосов Совета Директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы", – написал он сегодня в своем в своем Telegram-канале.

"Ну что ждём одобрения от Союза журналистов и Совета по правам человека? Коллеги из Эха, как и все эти годы, с вами. Вы стояли за профессию до конца", – написал Венедиктов сегодня на своей странице в Facebook.

Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эхо Москвы".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.