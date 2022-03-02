Мамаев курган в Волгограде. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=QjevRWOoQCU

02 марта 2022, 23:20

Активист арестован на семь суток после пикета на Мамаевом кургане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде признал виновным в неповиновении полицейским и назначил семь суток ареста активисту Алексею Клокову, который был задержан во время антивоенного пикета на Мамаевом кургане.

Как писал "Кавказский узел", с 24 февраля в Волгограде проходят пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. За эти дни были задержаны более 20 человек, суды назначают им штрафы, обязательные работы и административные аресты. Жители города также возлагают цветы на гранитную нишу города-героя Киева на нижней террасе Мамаева кургана. Они сообщили, что опасаются попасть на камеры наблюдения, так как знают о задержаниях участников подобных акций в Волгограде.

Дело Алексея Клокова рассматривал сегодня суд Центрального района Волгограда. Клоков вышел вечером 1 марта на одиночный пикет на Мамаевом кургане с плакатом с антивоенным лозунгом, и его доставили в райотдел, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представлявший интересы активиста в полиции и суде адвокат Роман Зайцев.

"Потому что полицейским этот плакат не понравился. Но, так как это был одиночный пикет и с точки зрения закона ничего не было нарушено, к нему решили применить санкции за то, что он начал вести видеотрансляцию онлайн в райотделе. Дальше все пошло по сценарию господина Соломонова (защитник Волго-Ахтубинской поймы - прим. "Кавказского узла"), за это на Клокова составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Я представлял его интересы в райотделе, его там оставили на ночь. Сегодня был суд", - рассказал Зайцев.

По его словам, суд продолжался "с самого обеда до вечера". "Фактически получается, что человека незаконно доставили якобы для установления личности, несмотря на то что у него был с собой паспорт, и он его пытался предоставить сотрудникам полиции", - отметил адвокат

"В райотделе, понимая, что его права нарушаются, Клоков начинает вести видеотрансляцию, используя свою единственную техническую возможность зафиксировать нарушение в отношении себя и снимая преимущественно себя. Ему делают замечание, ссылаясь на некий приказ для служебного пользования, который распространяется только на сотрудников полиции и должностных лиц. При этом никакой государственной тайны этой трансляцией не нарушалось", - пояснил Роман Зайцев.

По словам адвоката, его позиция в суде была "основана на разъяснении, размещенном на одном из сайтов подразделения МВД". Он отметил, что решение вынесла та же судья, что приняла решение и по Михаилу Соломонову. "Наш отвод судье не был удовлетворен, несмотря на то что сторона защиты утверждала, что этой же судьей было вынесено аналогичное решение по аналогичным обстоятельствам, и она не будет выносить другого решения, потому что оно будет противоречить предыдущему. Алексей получил семь суток ареста, завтра мы будем обжаловать", - рассказал адвокат.

8 февраля Центральный райсуд Волгограда назначил пять суток ареста члену городской Общественной палаты Михаилу Соломонову, признав его организатором велопрогулки, из-за которой был нарушен общественный порядок. Кроме того, Соломонов был обвинен в невыполнении законного требования сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ) после того, как снимал на видео действия сотрудницы при составлении протокола задержания, за это в ночь на 9 февраля суд назначил ему еще 10 суток ареста. Сам Соломонов вину не признал, а местные активисты заявили, что его арест стал актом запугивания несогласных с действиями властей в конфликте о вырубке деревьев в Волго-Ахтубинской пойме.

По словам Зайцева, Алексею Клокову 24 года, он работает архитектором. В сегодняшнем постановлении суда (копия есть в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Клоков в нарушение пункта 29 приказа №280 для служебного пользования "Об утверждении инструкции о пропускном режиме, обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в административном здании и охраняемых объектах Управления МВД России по Волгограду" осуществлял онлайн-видеофиксацию, на неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить снимать не реагировал, продолжая снимать.

В постановлении сказано, что "доводы стороны защиты о том, что приказ №280 для служебного пользования распространяется исключительно на сотрудников полиции не состоятелен, поскольку согласно пункту 29 приказа №280 пропуск на объекты УМВД России по Волгограду сотрудников, военнослужащих внутренних войск МВД России, федеральных государственных служащих, работников УМВД России по Волгограду и посетителей с кино- и фотосъемочной, звуко- и видеозаписи разрешается по служебным запискам, выданным в установленном порядке".

Там также указывается, что "несостоятельны доводы стороны защиты, что деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства РФ". "Ограничение права на видеосъемку возможно на основании законов "О государственной тайне" и "Об оперативно-розыскной деятельности", поскольку ограничение на фото- и видеосъемку как раз и установлено" приказом 280 для служебного пользования, в связи с чем требования сотрудника полиции о прекращении видеосъемки в кабинете отдела полиции были законными.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Два активиста арестованы в Волгограде после антивоенных пикетов", "Калмыцкий активист задержан за фотосъемку антивоенного пикета", "Активисты в Волгограде пожаловались на преследование за антивоенные пикеты".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

03 марта 2022, 01:55

  • Кадыров использовал особое право для высказываний по ситуации на Украине

    Кремль санкционировал высказывания главы Чечни по ситуации на Украине, считает кавказовед Руслан Кутаев, прокомментировавший публикации Кадырова видеороликов из зоны боев и озвученные им данные о потерях чеченских силовиков. Эти видео и выбранное время для обнародования данных о гибели военных - собственная инициатива Кадырова, уверен политолог Алексей Малашенко.

03 марта 2022, 00:55

02 марта 2022, 23:55

02 марта 2022, 22:20

  • Масочный режим смягчен в Армении

    На фоне снижения заболеваемости коронавирусом Минздрав Армении отменил масочный режим в помещениях, сделав исключение для медучреждений и офисов обслуживания.

02 марта 2022, 21:21

  • 1 Азербайджанские журналисты потребовали раскрыть убийство Эльмара Гусейнова

    Представители независимых медиа Азербайджана 2 марта почтили память главного редактора журнала "Монитор" Эльмара Гусейнова, убитого 17 лет назад. Журналисты возложили ответственность на власти за то, что это преступление остается нераскрытым. Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) призвал возобновить следствие по делу об убийстве Гусейнова.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи