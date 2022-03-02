Активист арестован на семь суток после пикета на Мамаевом кургане

02 марта 2022, 23:20

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Суд в Волгограде признал виновным в неповиновении полицейским и назначил семь суток ареста активисту Алексею Клокову, который был задержан во время антивоенного пикета на Мамаевом кургане.

Как писал "Кавказский узел", с 24 февраля в Волгограде проходят пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. За эти дни были задержаны более 20 человек, суды назначают им штрафы, обязательные работы и административные аресты. Жители города также возлагают цветы на гранитную нишу города-героя Киева на нижней террасе Мамаева кургана. Они сообщили, что опасаются попасть на камеры наблюдения, так как знают о задержаниях участников подобных акций в Волгограде.

Дело Алексея Клокова рассматривал сегодня суд Центрального района Волгограда. Клоков вышел вечером 1 марта на одиночный пикет на Мамаевом кургане с плакатом с антивоенным лозунгом, и его доставили в райотдел, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представлявший интересы активиста в полиции и суде адвокат Роман Зайцев.

"Потому что полицейским этот плакат не понравился. Но, так как это был одиночный пикет и с точки зрения закона ничего не было нарушено, к нему решили применить санкции за то, что он начал вести видеотрансляцию онлайн в райотделе. Дальше все пошло по сценарию господина Соломонова (защитник Волго-Ахтубинской поймы - прим. "Кавказского узла"), за это на Клокова составили административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Я представлял его интересы в райотделе, его там оставили на ночь. Сегодня был суд", - рассказал Зайцев.

По его словам, суд продолжался "с самого обеда до вечера". "Фактически получается, что человека незаконно доставили якобы для установления личности, несмотря на то что у него был с собой паспорт, и он его пытался предоставить сотрудникам полиции", - отметил адвокат

"В райотделе, понимая, что его права нарушаются, Клоков начинает вести видеотрансляцию, используя свою единственную техническую возможность зафиксировать нарушение в отношении себя и снимая преимущественно себя. Ему делают замечание, ссылаясь на некий приказ для служебного пользования, который распространяется только на сотрудников полиции и должностных лиц. При этом никакой государственной тайны этой трансляцией не нарушалось", - пояснил Роман Зайцев.

По словам адвоката, его позиция в суде была "основана на разъяснении, размещенном на одном из сайтов подразделения МВД". Он отметил, что решение вынесла та же судья, что приняла решение и по Михаилу Соломонову. "Наш отвод судье не был удовлетворен, несмотря на то что сторона защиты утверждала, что этой же судьей было вынесено аналогичное решение по аналогичным обстоятельствам, и она не будет выносить другого решения, потому что оно будет противоречить предыдущему. Алексей получил семь суток ареста, завтра мы будем обжаловать", - рассказал адвокат.

8 февраля Центральный райсуд Волгограда назначил пять суток ареста члену городской Общественной палаты Михаилу Соломонову, признав его организатором велопрогулки, из-за которой был нарушен общественный порядок. Кроме того, Соломонов был обвинен в невыполнении законного требования сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ) после того, как снимал на видео действия сотрудницы при составлении протокола задержания, за это в ночь на 9 февраля суд назначил ему еще 10 суток ареста. Сам Соломонов вину не признал, а местные активисты заявили, что его арест стал актом запугивания несогласных с действиями властей в конфликте о вырубке деревьев в Волго-Ахтубинской пойме.

По словам Зайцева, Алексею Клокову 24 года, он работает архитектором. В сегодняшнем постановлении суда (копия есть в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Клоков в нарушение пункта 29 приказа №280 для служебного пользования "Об утверждении инструкции о пропускном режиме, обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в административном здании и охраняемых объектах Управления МВД России по Волгограду" осуществлял онлайн-видеофиксацию, на неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить снимать не реагировал, продолжая снимать.

В постановлении сказано, что "доводы стороны защиты о том, что приказ №280 для служебного пользования распространяется исключительно на сотрудников полиции не состоятелен, поскольку согласно пункту 29 приказа №280 пропуск на объекты УМВД России по Волгограду сотрудников, военнослужащих внутренних войск МВД России, федеральных государственных служащих, работников УМВД России по Волгограду и посетителей с кино- и фотосъемочной, звуко- и видеозаписи разрешается по служебным запискам, выданным в установленном порядке".

Там также указывается, что "несостоятельны доводы стороны защиты, что деятельность полиции является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства РФ". "Ограничение права на видеосъемку возможно на основании законов "О государственной тайне" и "Об оперативно-розыскной деятельности", поскольку ограничение на фото- и видеосъемку как раз и установлено" приказом 280 для служебного пользования, в связи с чем требования сотрудника полиции о прекращении видеосъемки в кабинете отдела полиции были законными.

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