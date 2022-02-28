Волгоградцы поделились опасениями о преследовании после участия в антивоенной акции на Мамаевом кургане

28 февраля 2022, 22:09

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Жители Волгограда возлагают цветы на гранитную нишу города-героя Киева на нижней террасе Мамаева кургана в знак солидарности с народом Украины, где российские войска проводят спецоперацию. Они сообщили, что опасаются попасть на камеры наблюдения, так как знают о задержаниях участников подобных акций в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", с 24 по 26 февраля в Волгограде ежедневно проходили пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. За эти дни был задержан по меньшей мере 21 человек. Двум активисткам суд назначил штрафы, третьей - обязательные работы. Евгений Вильников, проводивший пикет 26 февраля, сообщил, что получил трое суток административного ареста по статье о неповиновении законному распоряжению полицейского. Полицейские в Волгограде 27 февраля задержали трех человек, в том числе Елену Шеину, после одиночных пикетов с призывом остановить военные действия на Украине. Шеину отпустили из полиции после составления протокола. По ее словам, протокол был составлен за отсутствие паспорта во время действия режима чрезвычайной ситуации.

Против военных действий на Украине выступили также российские ученые, журналисты и артисты. Кроме того, обращение к Путину с призывом остановить военный конфликт подписали более 6,4 тысячи медработников. Антивоенные пикеты проходят в России от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, говорится в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Акция по поддержке народа Украины на нижней террасе Мамаева кургана организована общественно-политическим проектом "Дозор". На странице движения в Facebook 27 февраля был размещен призыв участвовать в "бессрочной акции". "Приносите цветы к гранитной нише города-героя Киев у подножия Мамаева кургана, чтобы почтить память всех россиян и украинцев, погибающих сейчас в братоубийственной войне", - говорится в сообщении.

Акция проходит второй день. Сегодня к полудню к мемориальному комплексу пришли две пары, они принесли букет цветов, передал корреспондент "Кавказского узла". Пока мужчина возлагал цветы на гранитную нишу, его товарищи наблюдали за ним с трамвайной остановки.

"Нет никакого желания попадать в обзор камер видеонаблюдения. Я госслужащая. Уволят в миг", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

"Мы не хотим светиться, потому что участников подобных акций протеста в Волгограде стали задерживать. И не важно, нарушаешь ты закон или нет. Тут появились слухи, что такое выражение мнений могут приравнять к госизмене. Не хотим рисковать", - сказал ее супруг.

В Волгограде многие против спецоперации на Украине, но большинство из них боятся высказывать свою позицию публично, отметил он. "Сегодня идут переговоры российской и украинской сторон. Я очень хочу, чтобы стороны нашли компромиссное решение, и чтобы этот кошмар закончился", - заявил молодой человек.

Сегодня в Гомельской области прошли переговоры делегации России и Украины. На переговорах стороны нашли точки соприкосновения и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, отметил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Он пожаловался на то, что его супруга с 24 февраля находится в депрессивном состоянии – не спит, у нее высокое давление и подавленное настроение. "Думаю, у нее паническая атака. Медикаменты не помогают. Наше участие в сегодняшней акции, надеюсь, как-то поможет ей", - объяснил супруг участницы акции.

Другая женщина также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что возлагает надежды на переговоры. Она рассказала, что узнала об акции "Дозора" из сетей Интернета. "Мы созвонились с подругой и решили сегодня прийти. Скинулись на букет. Конечно, это очень скромная тихая акция. Но мы хотим как-то крики совести заглушить. По-другому пока не можем и не умеем", - сказала она.

Участница акции отметила, что переживает "в равной степени" и за беженцев с Донбасса, и за граждан Украины. "Мы, правда, боимся [...] Репрессии усиливаются. Это видно. В Волгограде никогда не задерживали участников одиночных пикетов. А теперь винтят всех без разбора", - указала участница акции.

Спустя 15 минут сотрудник охраны мемориала переложил букет цветов с ниши "Киева" на соседнюю тумбу.

Прохожие, среди которых были приезжие и туристы, отказались делиться с корреспондентом "Кавказского узла" мнением по поводу ситуации на Украине.

Мамаев курган - возвышенность на берегу Волги в Центральном районе Волгограда, где расположен мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" и скульптура "Родина-мать зовет!". В 1942-43 годах бои за Мамаев курган велись 135 дней и ночей, и о жестокости боев свидетельствует тот факт, что весной 1943 года на кургане не смогла взойти трава, говорится в справке "Кавказского узла" "Мамаев курган и скульптура "Родина-мать зовет!"".

Напомним, 19 февраля в связи с подготовкой к приему беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в Волгоградской области был объявлен режим повышенной готовности. 20 февраля в Волжский прибыл из Ростовской области поезд с 433 жителями Донбасса. Для их размещения приготовили три гостиницы и санаторий в Волжском и Волгограде, после оформления людей решено распределить по другим муниципалитетам. В Волгоградской области объявлен режим чрезвычайной ситуации и создан оперативный штаб для помощи беженцам с Донбасса. Беженцы рассказали, что адаптировались к новым условиям жизни, но хотели бы вернуться домой в ближайшее время.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".