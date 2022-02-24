Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Фото из группы vk.com/airportplatovrostovdon

24 февраля 2022, 15:01

Туристам рекомендовано пока отложить поездки на юг России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничения в работе аэропортов на юге России будут действовать до 2 марта, сообщил Ростуризм, посоветовав путешественникам отложить поездки в южном направлении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Для туристов в Сочи в связи с отменой авиарейсов подготовлен маневренный фонд.

В связи с осложнением ситуации вокруг Украины ограничения в работе аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже будут действовать с сегодняшнего дня и до 03:45 мск 2 марта, сообщает Федеральное агентство по туризму.

"В этой связи Ростуризм рекомендует туристам прежде, чем отправляться в поездки, уточнять актуальную информацию о возможных изменениях времени вылета рейса на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, а также в их официальных аккаунтах в социальных сетях и по телефону. Одновременно Ростуризм рекомендует по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты", - сказано в сообщении агентства.

По данным Ростуризма, в сложившейся ситуации туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Тем, кто планировал отдых самостоятельно, нужно обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер, рекомендует Ростуризм.

"Организованным туристам, которые сейчас находятся на отдыхе в регионах, где были временно закрыты аэропорты, необходимо обратиться к туроператорам. В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты вывоза туристов или продление их пребывания в отелях. Самостоятельным туристам, отдыхающим сейчас в регионах с закрытыми аэропортами, необходимо обратиться к представителям авиакомпании и отелей, в которых они проживают. Таким путешественникам мы рекомендуем по возможности скорректировать сроки и планы по поездке, по возможности отложить возвращение домой. Если же это невозможно, в настоящее время Минтрансом ведется работа по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов", - говорится в сообщении.

Также Ростуризм призвал отельеров продлить сроки проживания гостям, которые не могут выехать из региона пребывания, без повышения стоимости гостиничных услуг.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "«Эхо Украины» на Кавказе".

Примечание:

"Два судна обстреляны в Азовском море", "Эвакуация жителей приостановлена в ДНР", "Школы и детсады закрыты в пяти районах Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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