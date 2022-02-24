Вуз в Карачаево-Черкесии пригласил сотню студентов из Донецка

24 февраля 2022, 00:58

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Около ста студентов, прервавших обучение в Донецке после эвакуации оттуда, могут бесплатно продолжить обучение в Северо-Кавказской государственной академии в Карачаево-Черкесии, заявил ректор вуза.

Как писал "Кавказский узел", после объявления руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР массовой эвакуации в Россию начали прибывать беженцы с Донбасса, первые автобусы с ними прибыли в ночь на 19 февраля. Все регионы Северного Кавказа готовы разместить беженцев из Донбасса, отчиталось полпредство президента России в СКФО. О готовности принять жителей самопровозглашенных ДНР И ЛНР заявили также власти Кубани, Волгоградской и Астраханской областей.

Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны России теми же указами было предписано "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик.

"Северо-Кавказская государственная академия готова принять для продолжения обучения на безвозмездной основе до 100 студентов ГОУ ВПО "ДОНАУГИС" (Донецкой академии управления и государственной службы при главе Донецкой народной республики)", - сообщил ректор академии Руслан Кочкаров, слова которого привел сегодня ТАСС.

В академии студенты могут продолжить обучение по профильным для них направлениям: "экономика", "юриспруденция" и "менеджмент", сказал ректор. Кочкаров также пообещал предоставить учащимся бесплатное проживание в общежитиях, медпомощь, а при необходимости - и питание. С этим предложением он уже обратился к ректору Донецкой академии Ларисе Костровец, отмечается в сообщении.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".