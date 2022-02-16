Историки рассказали о поисках останков жертв сталинского террора в Хелвачаури

16 февраля 2022, 08:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следы на останках из братской могилы в Хелвачаури указывают, что они принадлежат жертвам Сталинских репрессий, указали ученые. Среди жертв террора в Аджарии оказались не только грузины, но и абхазы, русские, немцы, поляки. Имена многих казненных можно установить по архивам, но точная идентификация останков с помощью ДНК-тестов не проводится, поскольку это требует больших финансовых расходов.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале апреля 2019 года в Батуми на территории, временно принадлежащей патриархии Грузии, обнаружены четыре общие могилы граждан, которые были расстреляны во время большевистских репрессий в 1937-1938 годах. В захоронениях были найдены останки около 150 человек. По данным муфтия всея Грузии Беглара Камашидзе, большинство останков принадлежит людям, которые исповедовали ислам. Мусульмане Грузии потребовали провести анализ ДНК найденных останков.

5 февраля стало известно, что на территории бывшей военной базы в Хелвачаури обнаружена братская могила с останками 29 человек, которые были расстреляны в марте 1938 года. Вместе с останками были найдены личные вещи расстрелянных. Исследователи отметили, что это шестая по счету могила, обнаруженная на территории военной базы. Они уточнил, что останки планируется перевезти на территорию монастыря Батумской и Лазской епархии.

Исследователь рассказал подробности о жертвах расстрела в Аджарии

Сотрудники Польского института национальной памяти (IPN) проводят раскопки и осмотр останков в братской могиле №6 жертв массового террора в Аджарии в селе Гонио муниципалитета Хелвачаури с 24 января. Раскопки проводятся по приглашению Батумско-Лазетской епархии и НПО "Институт развития свободы информации" (IDFI), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель раскопок Антон Вачарадзе из "Института развития свободы информации".

Он добавил, что 3 февраля польские специалисты вскрыли братскую могилу №6, после чего начался процесс эксгумации. В результате раскопок обнаружены останки 29 человек.

Число останков, обнаруженных в братской могиле, совпадает с числом репрессированных в Акте об исполнении приговора от 15 марта 1938 года. Согласно документу, по приказу наркома внутренних дел Грузии Гоглидзе от 11 марта 1938 года и приказу наркома внутренних дел Аджарской АССР Закария от 15 марта 1938 года были расстреляны 29 человек, приговор был приведен в исполнение в 4 часа ночи, рассказал Вачарадзе.

Он привел список расстрелянных: Ашрафиани Филипп Иванисдзе (1868 г.р.), Асатуриани Арутун Георгий (1906 г.р.), Андгуладзе Иларион Джейсон (1887 г.р.), Абашидзе Исмаил Хусейн (1904 г.р.), Алекперов Хусейн, сын Алекпера (1869 г.р.), Булеишвили Герасиме Петре (1884 г.р.), Батти Михаил Михайлисдзе (1868 г.р.), Верешко Антон Антонисдзе (1863 г.р.), Голиадзе Партен Амбакосдзе (1878 г.р.).

Гагуа Серапион Симон (1885 г.р.), Горделадзе Георгий Иосебисдзе (1893 г.р.), Гобронидзе Ираклий Георгий (1883 г.р.), Ершов Евгений Василисдзе (1890 г.р.), Юльченко Симон Дмитрий (1905 г.р.), Кромлид Филипп Георгий (1903 г.р.), Лопатин Тимофей, сын Прокопа (1892 г.р.), Мхчиани Арам Григори дзе (1898 г.р.), Манджгаладзе (Попова) Мира дочь Валериана (1908 г.р.), Николаишвили Николоз Така (1881 г.р.), Русеишвили Ираклий Моисейдзе (1897 г.р.).

Толмачев Дамиан Федорович (1890 г.р.), Тант-Оглы Мевлуд Ахмед (1892 г.р.), Тодуа Леонид Симон (1893 г.р.), Хараишвили Симон Давид (1895 г.р.), Халваши Абдулла сын Искендера (1905 г.р.), Цецхладзе Риза Темурисдзе (1917 г.р.), Цинцадзе Григол Максим (1905 г.р.), Чаганава Нилози Мелитонисдзе (1910 г.р.), Чхаидзе Гедеван Кишварди дзе (1908 г.р.).

По словам Антона Вачарадзе, останки жертв были найдены со связанными за спиной руками, а также обнаружен след от огнестрельного ранения в черепе – точно такое же отверстие, как и в черепах людей, расстрелянных в других странах во время Большого террора.

По его словам, первая попытка найти массовые захоронения жертв репрессий была предпринята в 2017 году, поиски велись между Тбилиси и Рустави. Но тогда раскопки не увенчались успехом. Сейчас обнаруженные останки 29 человек проходят антропологическую экспертизу в Тбилиси. А ранее найденные останки 150 расстрелянных на территории бывшей военной базы в Гонию хранятся в церкви в Батуми, добавил исследователь.

Вачарадзе подтвердил, что с останков взяты материалы для ДНК экспертизы. Но сама экспертиза пока не проводилась, так как это требует больших расходов. Также он пояснил, что останки до сих пор не захоронены, так как решение о захоронении принимают власти. Согласно исследованию, проведенному IDFI в архивах, всего в Аджарии в 1937-1938 годах в результате различных карательных операций были расстреляны 1050 человек. Исследование показало, что среди этих 1050 человек было 11 женщин. Вачарадзе добавил, что раскопкам предшествовала большая подготовительная работа.

Работа польских специалистов по проведению раскопок была профинансирована Шведским агентством международного сотрудничества в области развития Sida. Согласно предварительному исследованию IDFI в архивах Министерства внутренних дел, из расстрелянных в годы Большого террора было 30 этнических поляков.

Эта информация была предоставлена IDFI Польскому институту национальной памяти, после чего польская сторона заинтересовалась выяснением судьбы своих граждан, рассказал Антон Вачарадзе.

Исследование показало, что в основном репрессированные - родившиеся в Батуми и Аджарии в конце 1800-х - начале 1900-х годов, носили мусульманские фамилии и фамилии отца. Число таких жертв составляет 291 человек. 316 репрессированных составляют немцы, армяне, русские и другие национальности, родившиеся в разных частях Российской империи и проживавшие в Батуми и Аджарии, трое – абхазы, 19 до сих пор не установлены, пояснил историк.

Что касается религиозной принадлежности, то с 1920-х годов в Советском Союзе началось массовое распространение атеизма и потому трудно определить, кто из жертв на момент расстрела к какой конфессии принадлежал. Примечательно и то, что из 1050 репрессированных по сталинскому списку 151 судили по личному приказу Сталина, подчеркнул Вачарадзе.

Власти Грузии оказали исследователям помощь. В частности, мэрия Батуми выделила трактор, министерство обороны позволило вести раскопки на своей территории, а также выделило несколько солдат, которые помогали исследователям в работе, рассказал Вачарадзе.

Также он пояснил, что комиссию по изучению могил возглавляет министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе. "Члены местного самоуправления выразили полную готовность участвовать в проекте совместно с епархией, ИПН и IDFI в будущем, чтобы окончательно и своевременно решить текущие вопросы. Министерство и правительство Аджарской Автономной Республики готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы начать изучение могил репрессированных, идентифицировать их останки и почтить их память", – сказал Вачарадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Антон Вачарадзе добавил, что IDFI считает необходимым проводить разъяснительную работу среди жителей, особенно среди школьников и студентов о жертвах репрессий 1937-38 годов. Организация в 2021 году провела онлайн-конференцию на тему обнаружения массовых захоронений жертв советского режима.

При проведении раскопок исследователи преимущественно руководствуются документами времен СССР: нормативными актами, регламентирующими порядок расстрелов, отчетами с описанием деталей конкретной съемки и личными актами, включающими сведения о приговоре, осужденном и дате расстрела, рассказала во время конференции историк Ирина Флиге.

Большинство документов, связанных с массовыми расстрелами в России, до сих пор засекречены, поэтому поиск массовых захоронений по-прежнему является сложной задачей для исследователей, добавила она.

Захоронения обычно обнаруживаются либо при проведении экспедиций, либо строительных работах, отметил во время конференции сотрудник украинского Научно-исследовательского центра освободительного движения Владимир Бирчак.

Ученые указали на важность проведения раскопок захоронений жертв политрепрессий

Бывшая военная база советских и российских войск была передана Грузии в 2007 году. На данный момент база пустая, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военный аналитик Ираклий Аделашвили.

Раскопки и поиск жертв массовых репрессий представляют большую важность, особенно для родственников жертв. Потомки репрессированных получают сведения о судьбе своих предков. Локальные, семейные связи и травмы очень важны. Это имеет значение для общества. Очень важно то, как грузинское общество отреагирует на эти факты, подчеркнул исследователь сталинских репрессий Давид Джишкариани.

Кроме того, проведение раскопок затем служит для историков неким ориентиром, по которому они реконструируют события, и передают затем информацию о них аудитории. Раскопки также важны для формирования политики властей в отношении политических заключенных, добавил он.

"Нам это важно понять, в какой государственной системе мы жили, то есть наши предки", – сказал Давид Джишкариани корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал историк, преподаватель тбилисского государственного университета Михаил Бахтадзе. "Это исследование важно для будущих поколений. Наши потомки должны знать историю своей страны и не допустить повторения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".