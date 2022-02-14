Муртузали Меджидову по делу об убийстве назначена подписка о невыезде

14 февраля 2022, 22:08

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Измайловский суд Москвы сегодня постановил взять под подписку о невыезде сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО.

Как писал "Кавказский узел", Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова, обвиненного в убийстве студентки. В октябре 2021 года Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали Меджидову и направил дело в тот же суд на пересмотр. Генпрокуратура России усомнилась в объективности рассмотрения дела Никулинским судом. По ходатайству ведомства дело было направлено в Измайловский суд Москвы.

Сын бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова Муртузали был обвинен в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы в апреле 2018 года. Она была найдена под окнами вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли.

Измайловский суд Москвы избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения Муртузали Меджидову, обвиняемому в убийстве студентки МГИМО из Казахстана весной 2018 года, сообщил сегодня со ссылкой на представителя суда ТАСС.

"По результатам проведения предварительного слушания на 15 марта 2022 года назначено судебное заседание присяжных заседателей, удовлетворено ходатайство стороны обвинения, Меджидову М.М. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - процитировало представителя суда агентство.

Согласно данным картотеки на сайте Измайловского районного суда Москвы, дело Муртузали Меджидова было зарегистрировано в суде 27 января, предварительное судебное заседание прошло сегодня, а следующее судебное заседание назначено на 15 марта.

Отец Муртузали Меджидова, Мухтар Меджидов, с января по июль 2013 года был председателем правительства Дагестана, сказано в его биографии, размещенной на "Кавказском узле".