19 января 2022, 04:16

Изменена подсудность дела Меджидова об убийстве студентки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генпрокуратура России усомнилась в объективности рассмотрения Никулинским судом дела об убийстве студентки МГИМО, в котором обвиняется сын бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидов. По ходатайству ведомства дело направлено в Измайловский суд Москвы.

Как писал "Кавказский узел", Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей оправдал сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртузали Меджидова, обвиненного в убийстве студентки. В октябре Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали Меджидову и направил дело в тот же суд на пересмотр. Начало нового рассмотрения было назначена на 19 января.

Сын бывшего председателя дагестанского правительства Мухтара Меджидова Муртузали был обвинен в убийстве 21-летней студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы в апреле 2018 года. Она была найдена под окнами вуза, врачи доставили ее в больницу, однако спасти не смогли.

Мосгорсуд передал на рассмотрение в Измайловский суд столицы дело сына бывшего главы правительства Дагестана Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы, сообщило 18 января Business FM со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Ходатайство об изменении территориальной подсудности поступило в Мосгорсуд из Генпрокуратуры России, "так как имеются обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность Никулинского суда при принятии решения по делу", процитировало слова представителя Мосгорсуда ТАСС. Дата первого заседания по делу будет определена Измайловским районным судом, добавили в пресс-службе Мосгорсуда.

На 22.00 мск 18 января  на сайте Измайловского районного суда Москвы не содержится информации о заседании по делу Меджидова. Комментариев Меджидова или его официальных представителей относительно решения Мосгорсуда не поступало. 

Напомним, ранее источник из окружения Мухтара Меджидова заявил, что возбуждение уголовного дела против Муртузали Меджидова является способом оказания давления на его отца, обвиняемого в хищении у Минобороны России. Источник отметил, что Мухтара Меджидова пытаются заставить признать вину по его делу, где нет доказательств. По версии следствия, в 2012 году Мухтар Меджидов, работавший вице-премьером правительства Дагестана, убедил сотрудников Минобороны разместить на радиозаводе в Избербаше оборонзаказ в виде радиолокационной системы посадки. Завод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн рублей. Минобороны перечислило аванс в сумме 108 млн рублей, которые были похищены.

Отец Муртузали Меджидова, Мухтар Меджидов, с января по июль 2013 года был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии чиновника, опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Защита указала на нестыковки в деле сына бывшего премьер-министра Дагестана", "Даниял Шихсаидов получил срок за избиение депутата", "Хизри Шихсаидов сообщил о примирении с депутатом Зиявутдиновым".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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