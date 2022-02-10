Книга о судьбах 13 жительниц Кавказа презентована в Москве

10 февраля 2022, 23:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Издание, подготовленное при поддержке фонда имени Генриха Белля, рассказывает о жизни женщин, чей пример может вдохновить и разрушить стереотипы о тяжелом положении жительниц Северного Кавказа в обществе, рассказали на онлайн-презентации в Москве программный координатор фонда Ирина Костерина и автор книги «13 удивительных женщин Северного Кавказа» Евгения Волункова.

Презентация книги состоялась сегодня в одном из заведений Москвы, передал корреспондент "Кавказского узла". Ее открыла программный координатор фонда имени Генриха Белля Ирина Костерина. Она пояснила, что презентацию решили провести в онлайн-формате в связи пандемией. «Так безопаснее», - сказала Костерина в начале конференции.

Сообщение о том, что сегодня состоится презентация книги фонда Бёлля "13 удивительных женщин Северного Кавказа", поступило на sms-сервис "Кавказского узла". Презентация пройдёт онлайн, написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Книга создана в том числе в связи с тем, что фонд работает с различными инициативными, общественными, публичными организациями, которые сообщают «о слишком частых негативных сообщениях о жизни женщин на Северном Кавказе», рассказала она. Фонду показалось, что клише Северного Кавказа, как «самого плохого места для жизни», не является и правдой, отметила Костерина.

«Из нашей жизни, работы мы знаем, что на Кавказе живут красивые, потрясающие, вдохновляющие женщины […] Нам захотелось поделиться их историями. Мы с Женей [Волунковой - автором книги, спецкорреспондентом издания «Такие дела»] поговорили, как мы можем донести истории таких женщин – истории, которые даже не знают в своих республиках. Мы собирали любые истории», - рассказала она на презентации.

На мероприятии присутствовали три героини книги – чеченка Роза Музаева, Айшат Гамзаева из Дагестана и Талифа Аушева из Ингушетии. Число участниц было ограничено специально, отметила Костерина.

«Впоследствии мы планируем дискуссию по поводу книги. Это уже будут живые встречи в республиках […] Нам хотелось, чтобы было как минимум три разных республики», - сказала Костерина.

Роза Музаева рассказала, что помогает беспомощным русскоговорящим старикам, которые во время чеченских воин были брошены родными. «Тогда моя жизнь изменилась. Я увидела массу плохо - когда люди банально выживали. Многие оставляли своих беспомощных стариков. В основном, это было русскоязычное население, хотя выделять никого не хочу», - сказала она. По словам Музаевой, часто после того, как она привозила им продукты, люди просили забрать их к себе. "Но в то время у меня у самой был разрушенный дом. Я не могла помочь […] Люди собирали дрова, чтобы не умереть от холода», - рассказала она.

Айшат Гамзаева - мать ребенка, страдающего аутизмом. О том, что ее история будет опубликована в книге, она не предполагала. «То, что у меня получилось создать организацию, и помочь таким же семьям, – большое счастье. Я не хотела, чтобы другие родители были такими же, как я», - сказала Айшат. Тут и далее фрагменты книги приведены под сносками 1 .

Талифа Аушева рассказала, что посвятила свою историю бабушке Фердовс Аушевой, которой уже 80 лет. 2 «Я смотрю в зеркало и вижу ее. Мне не страшно стареть, и ее вид меня успокаивает. Она подарила жизнь близким и всего себя отдавала другим людям», - сказала Талифа.

Автор книги, спецкорреспондент издания «Такие дела» Евгения Волункова в своей речи отметила, что выбрать истории женщин было трудно. «Надеюсь, что книга вдохновит людей – особенно молодых женщин на Северном Кавказе, которые не уверены, как жить. Описанные нам истории окрыляют», - отметила она.

Чтобы быть героем, совсем не обязательно сворачивать горы и кого-то спасать, рассказала Волункова. "У каждой женщины история своя. Это обычные люди. К сожалению, больше было рассказов про чеченскую войну – все об этом вспоминают… Почему 13 женщин? Просто потому, что на 13-й героине я устала. И цифра красивая. Я поставила точку", - сказала она.

По словам автора, во время визита на Кавказ ее «принимали хорошо», плотно кормили и даже подарили пять колец.

Создатели книги назвали принципы отбора историй для публикации

В книге 157 страниц, крупный шрифт, чтобы книгу могли без труда читать пожилые люди, тираж книги составляет тысячу экземпляров, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Волункова. По словам автора, весной планируется устроить презентации книги в республиках Северного Кавказа, туда уеден основной ее тираж.

«Взять книгу бесплатно можно будет прямо на встрече. Также мы планируем провести дискуссию о кавказских женщинах в Москве. Скорее всего, она пройдет в музее "Гараж", там тоже можно будет приобрести книгу», - сказала она.

По словам Волунковой, из-за пандемии ей пришлось собирать истории онлайн. «Я много говорила с героинями по телефону, а также с их родными, коллегами, друзьями и теми, кому они оказывали помощь, чтобы истории и портреты героинь получились максимально полными», - рассказала она.

Волункова рассказала, что на Кавказ я ездила за историями об Айшат Магомедовой 3 и Инне Айрапетян (глава организации «Синтем» в Чечне). "В случае с Айшат я взяла интервью не меньше чем у 30 человек, побывала в ее родном селе Годобери, нескольких горных селах и Махачкале", - сказала автор.

Проект финансировал фонд имени Генриха Белля, никаких сборов не проводилось, пояснила Волункова. Она рассказала, что совместно с программным координатором фонда Ириной Костериной часто бывает на Северном Кавказе и «слышит много историй о разных женщинах, активистках, правозащитницах, художницах, которые вызывают восхищение».

«Но о них практически никто не знает за пределами республик, да и в самих республиках часто тоже. Зато негативна о Кавказе и тяжелом положении женщин (бесправии, трудностях в самореализации) очень много. Поэтому мы решили добавить в эту повестку позитива и показать, что есть не только "черное". Показать, что женщина на Кавказе может делать крутые вещи, в том числе и при поддержке мужей и родных, закрепить память о них (если речь о тех, кто уже умер), вдохновить их примерами других. Также мы хотели показать, что восхищения достойна любая женщина - будь то покорительница горных вершин или хранительница домашнего очага. Поэтому героини нашей книги все очень разные, в одном ряду стоят руководители некоммерческих организаций, художницы и домохозяйки. Одна из наших героинь - самая обычная женщина, которая с любовью и ответственностью растила внуков. Ее внучка рассказывает, что бабушка до кона жизни будет для нее главным примером для подражания, примером того, с каким уважением и любовью человек должен относиться к окружающим людям. Думаю, после прочтения истории этой женщины восхищаться ей будут не только внуки, но и читатели», - сказала Волункова.

Книга - проект Фонд Генриха Бёлля в России, ее издание обсуждалось с Волунковой, «появлялось больше историй женщин, живущих на Северном Кавказе, причем историй – позитивных, сильных, которые что-то меняют в обществе», - рассказала корреспондент «Кавказского узла» программный координатор фонда Ирина Костерина. «Инициатива была моя, я автор идеи [...] Мы объявили конкурс, нам присылали героинь, о которых бы они хотели в книге прочитать. Рассказывали в том числе про односельчанок. Всего было 36 историй. Женя [Волункова] отбирала истории, выбрала 13. Женя [Волункова] выступила как интервьюер и автор материала», - сказала она.

На вопрос о том, почему были выбраны именно жители Северного Кавказа, Костерина ответила, что любит Кавказ. «Книга имеет просветительскую цель – рассказать, как живут женщины на Северном Кавказе [...] Не исключено, что впоследствии речь пойдет и о других женщинах, которые проживают в России, в других регионах, в других местах. Думаю, будет интересно», - сказала она.

По ее словам, презентация книги планируется в Дагестане и в Чечне. «Вполне возможно, что будет и в Кабардино-Балкарии. Но мы открыты для предложений и из других кавказских республик», - сказала Костерина.

Работу над книгой осложнила пандемия

В предисловии к книге, PDF-версия которой есть в распоряжении "Кавказского узла", Волункова рассказала об истории ее появления. "Как-то мы сидели у Иры (Костериной) на кухне, и она сказала: «На Северном Кавказе несколько человек рассказывали мне про женщин, которыми они восхищаются, но про этих женщин мало кто знает в регионе, и тем более в других областях России. И я подумала — а что, если нам собрать такие истории и сделать книжку? Возьмешься?» Кажется, я даже не думала — идея мне сразу понравилась". Мы решили написать о бабушках, которых обожают внуки, мастерицах, общественницах. О тех, кем восхищаются близкие и далекие. Фонд им. Генриха Белля начал собирать заявки от желающих рассказать о своих друзьях и знакомых. А я хотела бы рассказать вам, как начала собираться в командировки на Северный Кавказ, но вместо них случилась пандемия 4 », - написала автор.

Первая женщина, о которой идет речь, - Инна Айрапетян, которая 15 лет руководит организацией «Синтем», передал содержание книги корреспондент "Кавказского узла". «Она помогает женщинам в трудной жизненной ситуации и делает все для того, чтобы на Кавказе стало меньше насилия. Война забрала у Инны лучшее в жизни: любимые елочные игрушки и Новый год, отца и брата, дом, мамину молодость и уверенность в завтрашнем дне. Но Инна нашла в себе силы не только жить дальше, но и бороться за доброту вокруг и счастье других людей», - говорится в книге.

В книге говорится, что Инна Айрапетян армянка, но большую часть жизни прожила в Чечне. Ее отец родился в Нагорном Карабахе, семья перебралась в Чечню еще до ее рождения. Инна росла в поселке Войкова в Грозном, где в то время жили чеченцы, ингуши, русские, армяне, евреи, кумыки, дагестанцы, аварцы. 5

В книге также рассказывает о Карине Мезовой — горном гиде, единственной девушке из Кабардино-Балкарии, покорившей Эверест. «Ей говорили, что штурмовать вершины — не женское дело. Она молчала и просто шла вперед. Карине удалось в своей республике переломить предвзятое отношение к женскому экстремальному спорту и популяризировать альпинизм. В 2015 году она открыла в Нальчике бесплатную школу альпинизма и скалолазания, влюбив в горы десятки детей и подростков», - написала Волункова.

Карина Мезова родилась в 1982 году в Нальчике в семье горного инструктора: ее отец занимался туризмом и альпинизмом. В детстве у Карины была аллергия на цветение, и единственным выходом было уезжать на все лето в Приэльбрусье, куда пыльца амброзии не долетала. В горах прошло ее детство. 6

Марина Сеферова, еще одна героиня книги, была обычным библиотекарем, но чеченская война перевернула ее жизнь, сделала отважной и научила помогать другим. Много лет Марина поддерживает людей в трудной жизненной ситуации, снова и снова взваливая на себя груз чужих проблем. Ее это совершенно не тяготит, наоборот, помощь другим придает сил. 7

В книге рассказывается история Патимат Сайгитмагомедовой, которая много лет откладывала пенсию, а потом потратила все сбережения на строительство дороги и ремонт моста в родном селе Сивух. 8

Мадина Магомадова уже 26 лет ищет пропавшего на первой чеченской войне брата, а еще - многих других людей, бесследно исчезнувших во время двух чеченских войн и в наши дни. Она живет под неусыпным прицелом органов власти. Ее много раз задерживали, обыскивали, допрашивали. Но она никого не боится и верит, что ее брат жив, и она его найдет. 9

Еще одна героиня книга - первая женщина-златокузнец на Кавказе Манаба Магомедова. Более 200 ее произведений искусства хранятся в российских и заграничных музеях, а многие работы — в частных коллекциях. Обучать девочку златокузнечному мастерству в Кубачах не хотели, это было не женским делом, он она всего добилась благодаря упорству, отваге и труду. 10