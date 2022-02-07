Суд вернул мэра Каджарана под стражу

07 февраля 2022, 14:59

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Апелляционная инстанция отменила решение суда освободить под залог мэра Каджарана Манвела Парамазяна, обвиненного по нескольким уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2021 года суд освободил Манвела Парамазяна под залог. И арест, и обвинения, предъявленные мэру Каджарана, безосновательны, заявила его адвокат Лусине Саакян.

Манвел Парамазян был задержан 8 июля 2021 года и арестован по обвинению в похищении человека, взяточничестве, мошенничестве и давлении на избирателей. Защита считает преследование Парамазяна политически мотивированным. Суд в Ереване 7 октября отменил решение о лишении Парамазяна полномочий мэра.

Апелляционная инстанция отменила решение освободить Манвела Парамазяна под залог и постановила вернуть его под стражу, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Парамазяна Ерванд Варосян.

По его словам, защита пока не получила решение суда, поэтому неизвестно, на каком основании суд изменил меру пресечения мэру Каджарана.

Напомним, помимо Парамазяна, в июле 2021 года были арестованы мэр Гориса Аруш Арушанян, глава общины Сисиан Артур Саргсян и бывший мэр Мегри Мхитар Закарян. Оппозиция уверена, что преследование глав общин в Сюникской области связано с итогами досрочных парламентских выборов.

По итогам внеочередных парламентских выборов, которые прошли в Армении 20 июня 2021 года, больше половины голосов получила партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Главный соперник партии власти, блок второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан", получил 21,9%. Наблюдатели и оппозиция указали на многочисленные нарушения, но Конституционный суд Армении оставил в силе итоги выборов. К 23 июля 2021 года следователи возбудили 78 уголовных дел, связанных с нарушениями на выборах.

Договоренность о внеочередных выборах в Армении была достигнута после нескольких месяцев протестов оппозиции, недовольной поражением страны в боях за Нагорный Карабах, говорится в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".