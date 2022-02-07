Прокуратура сочла законным отстранение непривитых сотрудников завода в Волгодонске от работы

07 февраля 2022, 01:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 50 работников предприятия "Атоммаш" в Волгодонске были отстранены от работы без сохранения зарплаты за отказ привиться от коронавируса. 19 из них вынуждены были вакцинироваться. Прокуратура Ростовской области не нашла нарушений в действиях руководства предприятия.

Прокуратура Ростовской области не нашла нарушений в действиях руководства предприятия "Атоммаш" в Волгодонске, которое отстранило от работы более 50 сотрудников без сохранения зарплаты за отказ от вакцинации.

Ведомство сочло, что постановление предприятия об отстранении является обоснованным, несмотря на то, что соответствующего требования нет в Трудовом кодексе, пишут 6 февраля "Кавказ.Реалии"*.

По мнению председателя ростовской общественной организации "Союз общественных инициатив" Татьяны Крашенниковой, постановление руководства предприятия об отстранении работников является, по сути, принуждением к вакцинации, которая при этом является в России добровольной. О ситуации на "Атоммаше" она сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Ситуация получилась резонансная, как такое может быть? Прививки от коронавирусной инфекции носят добровольный характер и хотелки местной власти и руководства компании не могут идти вразрез с Трудовым кодексом. Но! <...> по мнению прокуратуры РО, сотрудника компании действительно могут отстранить от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки", - написала она.

В прокуратуру Ростовской области жалобу работников "Атоммаша" передал депутат Законодательного собрания области от КПРФ Алексей Мисан. В ответе депутату указано, что руководство предприятия руководствовалось рядом положений Трудового кодекса, федеральных законодательством, приказом Минздрава РФ и постановлением главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева об обязательной иммунизации против коронавирусной инфекции отдельных групп граждан. Мисан готовит жалобу в Генеральную прокуратуру, направить ее планируется 8 февраля, пишет "Панорама Ростов-на-Дону".

Сами же отстраненные рабочие собираются обратиться в суд. Впрочем, в январе 19 из них все же вакцинировались, отстраненных от работы осталось 34. Об этом также говорится в ответе из прокуратуры.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области бюджетников, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, отстранили от работы без сохранения зарплаты. Ряд таких работников подал иски в суд, оспорив полномочия Роспотребнадзора издавать распоряжения об обязательной вакцинации. В декабре 2021 года швея волгоградского предприятия "Хеппивеар Юг" Надежда Баганина, отстраненная от работы из-за отсутствия прививки от коронавируса, добилась восстановления на работе. В судах рассматриваются иски трех сотрудников школы и работницы МФЦ Натальи Кузнецовой. На заседании суда 11 января Кузнецова задала вопрос представителю работодателя, почему было принято решение, что ее работа связана с высоким риском заражения. Работодатель не смог ответить на него, суд решил привлечь к делу Государственную инспекцию труда. 14 января Ворошиловский райсуд Волгограда отказал сотруднице Центра гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области Кристине Свистуновой, которая требовала признать приказ работодателя о ее отстранении от работы из-за отказа прививаться незаконным.