Анапа. Фото Елены Синеок, Юга.ру

06 февраля 2022, 09:57

Суд обязал анапчанина оплатить штраф за протест против изменения генплана города

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Игорь Гужев, принявший участие в народном сходе против изменений генплана Анапы, оштрафован на 10 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря 2021 года в Анапе состоялся народный сход против изменений в генплан города. На сходе силовики задержали активистов Игоря Гужева и Юрия Садловского и составили на них административные протоколы о нарушении установленного порядка проведения публичных мероприятий.

Анапский городской суд признал Гужева виновным в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП), сообщило 5 февраля издание "Кавказ.Реалии"*. Гужеву назначили штраф в 10 тысяч рублей, информировало "ОВД-Инфо"*.

Отметим, максимальный штраф по статье о нарушении правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП) составляет 20 тысяч рублей.

Комментариями Гужева или его представителей относительно решения суда не поступало.

На сайте Анапского горсуда информации о штрафе Гужеву по состоянию на 06.55 мск 6 февраля нет. 

15 ноября 2021 года в городской администрации сообщили, что работа над генпланом Анапы перешла в завершающую стадию. Жители Анапы потребовали отменить результаты общественных обсуждений генплана. Практически все прибрежные районы попали в рекреационную зону, где запрещено жилищное строительство, на несколько тысяч участков наложено обременение и создана угроза изъятия земель, указали они. 28 декабря 2021 года депутаты горсовета Анапы утвердили изменения в генплане города. Горожанам не дали возможности высказать замечания к генплану, предположили некоторые пользователи Instagram.

* издания включены Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Сочинцы выступили против застройки оползневого склона", "Эколог подтвердил источник загрязнения акватории близ Геленджика", "Соседи Кочьяна по кооперативу отказались от борьбы после сноса гаражей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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