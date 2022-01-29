Рестораторы Грузии потребовали отменить "зеленые паспорта"

29 января 2022, 18:01

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"Зеленые паспорта" не выполнили своей задачи по ограничению заболеваемости коронавирусом, однако тормозят развитие ресторанного бизнеса и вынуждают рестораторов увольнять сотрудников, заявил сегодня глава "Ассоциации рестораторов Грузии" Шота Бурджанадзе.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября несколько сотен человек провели в Тбилиси митинг против введения системы "зеленых паспортов". Они собрались на площади Первой Республики, а затем провели шествие к зданию парламента Грузии. Протестующие держали плакаты с надписями "Нет ковид-паспортам".

Представители гостиничного и ресторанного бизнеса требуют упразднения "зеленых паспортов", заявил сегодня глава "Ассоциации рестораторов Грузии" Шота Бурджанадзе. По его словам, "зеленые паспорта" не работают и только тормозят экономику. Он пояснил, что с сохранением такого регулирования ресторанный сектор столкнется с очень большими проблемами. сообщила сегодня "Грузия Online".

"Имеющиеся сегодня на бумаге ограничения в отношении "зеленых паспортов" — всего лишь фикция. Это реальность, написанная на листе бумаги, которая на самом деле ни к чему не приводит. Это убивает бизнес, закрываются рестораны, теряются рабочие места. Налицо огромный отток профессионалов, которые росли 20 лет, и у нас только плохие результаты. Мой сегодняшний месседж состоит в том, что бессмысленная санкция, которая не работает, является исключительно препятствием для экономики", - привело его слова издание.

По мнению Бурджанадзе, система "зеленых паспортов" не выполнила своей главной задачи и не смогла стимулировать вакцинацию против коронавируса в стране. Суть проблемы не только в неэффективном контроле регуляций, но и в недейственных механизмах, сообщило агентство "Новости-Грузия".

"Правильным решением на сегодняшний день является снятие всех ограничений, так как эти ограничения уже не сдерживают распространение инфекции. Мы должны последовать примеру Англии, Ирландии, Испании, где эти ограничения были сняты, потому что иммунизация находится на высоком уровне", - приводятся в публикации его слова.

О необходимости пересмотра системы "зеленых паспортов" в условиях распространения штамма "омикрон" ранее заявила и замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния. "Обязательной будет ревизия [системы зеленых паспортов], поскольку ситуация меняется. "Омикрон" многое показал нам иначе", - заявила она в интервью PalitraNews 28 января.

За последние сутки в Грузии выявлено 18 274 новых случая коронавируса, с начала пандемии - 1 145 508 случаев заражения. За последние сутки скончался 41 человек, всего - 14 911, следует из сегодняшней информации на сайте StopCov.ge. Как следует из данных на сайте "Яндекс. Статистика", сегодняшний уровень заражения за сутки - максимальный с начала пандемии.

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