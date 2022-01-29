29 января 2022, 17:28

Снят запрет на проезд по Транскавказской магистрали

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Транскавказская автомагистраль открыта для всех машин после расчистки дорожного полотна, сообщило Управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", движение всех видов транспорта по Транскаму было запрещено утром 28 января из-за снегопада и угрозы схода лавин.

После расчистки дорожного полотна разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Дорога открыта сегодня с 16.00 мск, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, указано в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире без осадков, температура воздуха составляет +2 градуса, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Ночью температура снизится до -9, скорость ветра - до 1 м/с. 30 января осадков также не ожидается, столбик термометра поднимется до +1, ветер усилится до 2 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Около 430 грузовиков скопились на КПП "Верхний Ларс", "Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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