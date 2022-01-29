Абхазские политологи усомнились в победе оппозиции на парламентских выборах

29 января 2022, 09:54

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В рядах абхазской оппозиции слишком много лиц с лидерскими амбициями, что мешает ей действовать согласованно против властей и может привести к поражению на выборах в парламент. Влияние на выборы также может оказать растущее недовольство жителей из-за распространения коронавируса, так как власти ослабили ограничения перед предвыборной гонкой, отметили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Абхазии Аслан Бжания 13 декабря 2021 года подписал указ, которым назначил выборы в парламент Абхазии на 12 марта. 21 января началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. Борьба на выборах в парламент Абхазии будет жесткой из-за разногласий между оппозицией и властями по вопросам об энергетике, недвижимости и из-за споров о необходимости закона об НКО. Однако активность избирателей ожидается низкой, отметили ранее аналитики.

Абхазская оппозиция потребовала ранее переноса выборов на более поздний срок и внесения изменений в Конституцию, предусматривающих переход к смешанной системе выборов. 21 декабря 2021 года оппозиционеры в Сухуме вышли на митинг. Они потребовали отставки президента Аслана Бжании, после чего была предпринята попытка штурма здания парламента. После переговоров с Бжанией протестующие решили отложить требования об отставке президента и разошлись. Требование о переносе парламентских выборов связано только с тем, чтобы не дать Бжании укрепить свою фигуру при помощи нового парламента, ранее указал политолог Антон Кривенюк.

Аналитики указали на разрозненность оппозиции в Абхазии

Причиной того, что абхазская оппозиция разрознена, является слабость в ее рядах, считает редактор газеты "Нужная газета" Изида Чаниа. "Есть организация, которая объединила оппозицию. Там организация Анд, которую возглавляет бывший министр экономики Ардзинба, бывший мэр Сухума, Аруа – организация ветеранов войны и партия "Апсны", которую возглавляет бывший вице-президент Виталий Габния. Я бы не стала говорить, что у них есть единый лидер. Оппозиция вообще разрознена у нас. Если бы оппозиция была сильна, не возникло бы такой ситуации", – сказала Чаниа корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиция не может претендовать на победу на предстоящих парламентских выборах, отметила специалист Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. "Прошедшие митинги показали, что оппозиция не имеет той поддержки, на которую рассчитывала. Поэтому предполагаю, что исход выборов отразит эту реальность. Хотя в Абхазии прогнозировать сложно. У нас ведь не пропорциональная и не смешанная избирательная система, поэтому какие сработают факторы в том или ином округе, не всегда можно предсказать", – сказала Кварчелия корреспонденту "Кавказского узла".

Главным оппонентом действующего президента Бжании является бывший министр экономики Адгур Ардзинба, отметила она. "В силу характера избирательной системы, альянсы в парламенте не всегда предсказуемы, хотя есть и устойчивые объединения, аффилированные с властью и оппозицией. Но преимущества нет ни у тех, ни у других. Возможно, в новом созыве ситуация поменяется. Оппозиция сейчас более или менее поддерживает Аднура Ардзинбу, бывшего министра экономики. Хотя в самой оппозиции также есть разные интересы", – сказала аналитик.

Мнение о том, что оппозиция в Абхазии не имеет единого лидера для борьбы против власти, также высказал журналист Антон Кривенюк. "Если мы говорим об Абхазии, там нет оппозиции так, как это понимается в других странах. То есть некая структура с единым лидером и структурой. Мы видим двух очевидных лидеров. Это мэр Сухума Кан Кварчия и Адгур Ардзинба – бывший министр экономики. Но надо понимать, что под ними и вокруг них масса людей с такими же амбициями, контролировать которых им очень сложно", – сказал Кривенюк корреспонденту "Кавказского узла".

В парламенте у оппозиции есть так называемая "боевая группа", добавил он. "Сейчас в парламенте естественным путем образовалась достаточно боевая депутатская группа из двух десятков людей, которые ломают принципы президента, правительства. Это сейчас единственный их инструмент. Если они это потеряют, им останется только улица, а с улицей уже проблемы, поскольку население, которое пережило такую катастрофическую зиму, в апатии. Они удаляются от политики. Кстати, ни оппозиция, ни власти сейчас не в состоянии собрать больше 500 человек. По этой причине для оппозиции важно сохранить эту депутатскую группу, где, кстати, нет явного лидера", – подчеркнул аналитик.

"Оппозиция сейчас абсолютно не готова к выборам. Ее электорат расходится между двумя совершенно разными людьми. Оппозиции нужно собраться к выборам, поскольку их она проиграет в нынешнем положении. Им необходимо как-то переиграть президента, заманив его к себе домой в ловушку, выставить массу людей, потом отправить к нему переговорщиков, чтобы отложить выборы", – считает Кривенюк

Смягчение ограничений привело к росту числа заражений коронавирусом

Тот факт, что ограничения по коронавирусу в Абхазии были смягчены перед предвыборной гонкой, указывает на то, что ослабление ограничений связано именно с выборами, отметила Изида Чаниа. "Есть распоряжение президента об открытии культурных объектов. Тут надо отметить, что это распоряжение совпало с ростом числа заболевших. Ежедневно бьются рекорды. [27 января] количество заболевших перевалило за 600 человек. Это очень высокий показатель для Абхазии, где живет 250 тысяч человек", – обратила внимание аналитик.

Перед ослаблением ограничений санэпидстанция и власти убедили жителей, что в Абхазии нет "омикрона", добавила она. "[Власти руководствовались] сводками, которые они получают из государственной лаборатории. Но дело в том, что в государственной лаборатории нет статистики по "омикрону", поскольку этот штамм определяют только в частных лабораториях. Стоимость одного анализа 2500 рублей, а пенсия у нас – тоже 2500 рублей. Понятно, что люди не очень-то и стремятся делать такой анализ. Между тем по показателям частных лабораторий более 50 человек на сегодняшний день болеют "омикроном". Но многие даже не попадают в эту статистику. Что касается вакцинаций, то уровень очень низкий – около 16 тысяч вакцинированных", – подчеркнула Чаниа.

Связь смягчения ограничений с выборами очевидна, поскольку были открыты объекты культуры, где будут проводятся выборы, добавила она. "Это дома культуры, библиотеки, школы, где образуются избирательные участки. То есть выборы и пандемия существуют в разной реальности. Для власти настолько важно проведение выборов, что она готова поставить под удар население", – сказала журналист.

По ее словам, интерес к выборам в условиях, когда растет количество заболевших, не может расти. "В соцсетях большинство жителей говорят о необходимости переноса выборов. Оппозиция, депутаты парламента тоже об этом просят. Но эти обращения остаются без реакции. Люди стараются поменьше принимать участие в массовых мероприятиях. Но предвыборная кампания идет. Она идет достаточно активно", – отметила Изида Чаниа.

Также она обратила внимание, что президент отсутствует на территории Абхазии. "Во-первых, никто не понимает, почему он не в Абхазии. Закон предполагает, что людям должны говорить о состоянии здоровья президента. Но, по всей вероятности, там что-то серьезное. Но я не думаю, что это дает какой-то карт-бланш его оппонентам. Фигура президента не очень самостоятельная и, судя по многим вещам, он ведет не свою политику, поэтому его фигура не играет важную роль для исхода выборов. Существует противостояние как в оппозиции, так и во власти относительно предстоящих выборов", – сказала Чаниа.

Лиана Кварчелия также считает, что есть связь между смягчением ограничений и выборами. "Хотя "омикрон" и считают более мягким по сравнению с "дельта"-штаммом, его стремительное распространение говорит о том, что больных много, и увы летальные случаи будут. В этих условиях я бы считала верным перенести выборы хотя бы на месяц или два. Не на год, как требовала оппозиция, а на короткий срок. Эксперты прогнозируют быстрое распространение и скорый спад, поэтому важно сберечь людей до того времени. Что касается ограничений, то они у нас практически не соблюдались. Почему-то были закрыты театры и музеи, в то время как жизнь вокруг бурлила без намека на соблюдение масочного режима и социального дистанцировался. Но выборы – это массовость в масштабах всей страны, и "омикрон" – это новые условия", – подчеркнула Кварчелия.

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