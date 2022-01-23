Жителей Сочи возмутила вырубка парка

23 января 2022, 03:39

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Более сотни деревьев парка у гостиницы "Приморская" в Сочи вырублены, рассказали местные жители. По словам представителей компании-застройщика, которая занимается реконструкцией гостиницы, вырублены только больные деревья, что подтверждено документами.

22 января было спилено последнее дерево в парке у гостиницы "Приморская" в Сочи. По подсчетам местных жителей, всего срублено около ста здоровых деревьев.

"Мне 67 лет. Я плачу от безысходности и бессилия. Наши скрытые враги-коррупционеры убили город и продолжают его добивать. Судите сами: пришла с семилетним внуком в наш любимый парк у гостиницы "Приморская". Мы ходили сюда, потому что живем в "Светлане". В нашем районе в "Светлане" вырубили уже все, один бетон. Даже в парке Дендрарий уже строят. Скоро и там все вырубят. Вход в Дендрарий платный, а в парке у гостиницы "Приморской" оставался единственный зеленый уголок, где можно было бесплатно подышать свежим воздухом и полюбоваться южной растительностью и морем. Это был шок, то, что мы увидели с внуком. Я не узнала место. Зачистили все до единой травинки. Еще позавчера мы тут гуляли и радовались с ребенком: стояли пышные экзотичные пальмы, кипарисы, платаны, сосны, экзотические кустарники… Даже в больном воображении нельзя было себе представить, что через три дня все это исчезнет и будет голая степь. Мы с внуком специально прошлись и посчитали пеньки. Насчитали более ста! У кого могла подняться рука на такое преступление? Куда смотрит администрация города, где есть специальное управление по защите растений? Что мы оставим в наследство нашим детям и внукам? Уничтоженный рай? Ну сколько можно уничтожать построенное и посаженное в Сочи нашими отцами и дедами?" - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" коренная сочинка Елена Вязва.

Жители Сочи и туристы неоднократно жаловались на различные нарушения на территории парка Дендрарий. Так, в июле 2020 года директору этого парка было предписано прекратить работу временных торговых павильонов на его территории. Торговля нарушает особо охраняемый режим в Дендрарии, вредит растениям и животным в нем, заявили активисты. Нагромождение торговых рядов мешает наслаждаться красотами природы в парке, заявили туристы. 13 ноября 2021 года сочинцы пожаловались, что вокруг парка Дендрарий идет массовое строительство, что ведет к ухудшению экологии и вредит парку.

Пенсионерка Татьяна Лихацкая рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что и саму гостиницу "Приморская", и два яруса Приморской набережной напротив гостиницы строили ее родители, которые приехали в Сочи, чтобы "строить курорт для народа".

"Отец и мама 20-летними приехали в Сочи на строительство курорта для народа. Гостиница называлась ранее "Калифорния". Это была первая в Сочи гостиница. Здание историческое. Не менее историческое место - это парк вокруг гостиницы и спуск от нее к морю. Все, что мы видим сегодня - рукотворное и создано руками наших родителей. Ранее тут был крутой обрыв, который подмывало море. Советские инженеры сделали очень грамотные проекты Приморской набережной второго и первого ярусов, укрепив их водоотводами, чтобы они не подтачивали оползневой склон. Посадили растения, которые своими корнями держат склон. Сама гостиница построена в сочинском стиле и вписывается гармонично в ландшафтный дизайн всего парка и Приморской набережной. Это очень знаковое место города именно благодаря архитектуре гостиницы и прогулочных Набережных первого и второго ярусов. Когда какие-то нерадивые предприниматели стали после 90-х застраивать оползневой склон первого яруса набережной своими шалманами: магазинами, ресторанами и мини-отелями "на берегу моря", то склон пополз. И потребовалось много труда, чтобы второй ярус набережной не сполз в море. Теперь новая беда. Решили застроить второй ярус 30-этажным монстром! Сооружая такие тяжелые здания на первой береговой линии, которая является рукотворной, никто не даст гарантий, что земля под ними не провалится, и они не сползут в море. Ведь земля тут насыпная! У меня есть фото, на котором моя мама совсем молодой девушкой стоит на работе по благоустройству склона в кирзовых сапогах, в грязи, там, где сейчас Приморская набережная, напротив гостиницы", - рассказала Татьяна Лихацкая.

Лидер общественного движения "Старожилы Сочи" Галина Кочкина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что еще около года назад услышала о "реконструкции гостиницы", но не могла поверить в это, потому что гостиница "Приморская" - это объект культурного наследия, визитная карточка Сочи, которой почти 90 лет. "Гостиница "Приморская" - это самая первая гостиница города Сочи, открывшая свои двери для гостей в 1936 году. Во время Великой Отечественной войны на территории гостиницы располагался госпиталь, где лечили раненых бойцов. Это объект культурного наследия города Сочи и охраняется государством. Она располагается в первой санитарной зоне курорта, в которой вообще запрещена высотная застройка. Её надо только отреставрировать, но не реконструировать. Объекты культурного наследия и памятники архитектуры должны оставаться в первозданном виде", - считает Кочкина.

Создатель и руководитель общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что движению стало известно о попытках завладеть гостиницей "Приморская" с целью ее реконструкции более 10 лет назад. "Мы обнаружили информацию об этом на сайте "Архитектура Сочи". Но никто не мог подумать, что этот безумный проект может быть реализован в первой курортной зоне. Такая этажность просто немыслима с позиции эстетики курортного города и позиции безопасности застройки таким мощным зданием оползневого склона. Однако совсем недавно администрация Сочи и застройщики активировались, и мы написали запросы во все инстанции, но ни одного ответа мы не получили. Информация о разрешении на строительство отсутствует", - рассказала она.

"В 2006 году <...> было разработано предпроектное предложение реконструкции старого корпуса гостиницы и строительства на месте второго корпуса многофункционального комплекса "Приморская" санаторно-курортного назначения класса "5 звезд". Площадь гостиницы планируется увеличить на 74 тысячи квадратных метров. Номерной фонд отеля будет составлять 150 номеров, количество апартаментов - 386. На двух подземных этажах комплекса разместится паркинг на 600 машиномест. <...> Завершить реконструкцию планируется к 2013 году", - говорится в публикации на сайте "Архитектура Сочи".

Елена Негоруца отметила, что по имеющейся у них информации Минстрой РФ запретил застройщику строительство 30-этажного сооружения на месте гостиницы, несмотря на поддержку краевой и городской администраций. "Нам сообщили, что застройщикам было указано на необходимость соблюдать параметры зоны ОЦ и на недопустимость появления таких объектов на первой линии в городе-курорте Сочи", - отметила Негоруца.

Она также рассказала, что многие горожане обратились в движение с просьбой поднять вопрос вырубки деревьев в парке вокруг гостиницы на Крещенские праздники, и движение "За Сочи" затребовало в мэрии копию порубочного листа, разрешающего уничтожение парковой зоны, но ответа также не последовало.

Председатель общественного движения "Альтернативный Сочи" Ирэн Ильенкова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "алчные чиновники администрации города готовы на самые чудовищные капризы любого застройщика". "Управление лесопаркового хозяйства города, как и экологический совет при главе города должны в первую очередь сохранять уникальное зелёное убранство города, следить за выполнением обещанных компенсационных посадок, мониторить состояние деревьев, сохранять уникальные знаковые зеленые и исторические уголки нашего города <...> За последние 10 лет это зелёное наследство варварски уничтожается, потому что люди, которые пришли к власти, чужаки и не знают цену этой красоте <...> Жить в Сочи уже стало противно. Не говоря об отдыхе. Чиновники лгут, чтобы заработать деньги на простаках, которые ещё верят, что город Сочи - это курорт. Верят и едут сюда "отдыхать" или покупать "курортную недвижимость", а вместо отдыха и покупки недвижимости попадают в сети спального, экологически опасного гетто", - заявила она.

Представитель пресс-службы администрации Сочи отказалась ответить на вопросы корреспондента "Кавказского узла", переадресовав их в пресс-службу компании-застройщика.

Представитель компании-застройщика подтвердил причастность к вырубке деревьев. "В рамках подготовительных мероприятий по реализации проекта "Современное развитие гостиницы "Приморская" в числе прочих было проведено дендрологическое обследование территории. В обследовании принимали участие сотрудники департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи, сотрудники администрации города Сочи, а также специалисты-дендрологи. Результатом этого обследования стал дендрологический план, определивший общее количество зеленых насаждений, находящихся в зоне планируемой застройки. При этом насаждения, находящиеся в зоне будущего строительства и подлежащие сносу, были отмечены отдельно. В ходе осмотра сносимых зеленых насаждений специалисты-дендрологи выявили признаки типичных для этих деревьев заболеваний. Так, например, пальмы были заражены пальмовым бурильщиком, а лавр благородный – насекомыми семейства ложнощитовки и насекомыми-кокцидами. Поэтому перенос зеленых насаждений был невозможен в связи с угрозой распространения заболеваний растений и минимальными шансами на их выживаемость с учетом возраста и особенностей корневой системы. Снос зеленых насаждений производился специализированной организацией в соответствии с полученными порубочными билетами №№ 008945, 008970, 008969 от 22 декабря 2021 года. Денежная компенсация за данное мероприятие со стороны компании составила около 20 миллионов рублей. Она будет использована администрацией города Сочи на высадку новых зеленых насаждений, которые компенсируют утраченные. В свою очередь мы предприняли все меры по минимизации количества сносимых деревьев и кустарников. В отношении растений, не подлежащих сносу, также принимаются все возможные меры по их сохранению в ходе строительства", - указал представитель компании. При этом он не представил какие-либо документы в подтверждение своих слов.