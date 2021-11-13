Сочинцы потребовали реакции властей на массовую застройку вокруг парка Дендрарий

13 ноября 2021, 14:48

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Вокруг сочинского парка Дендрарий идет массовое строительство зданий, что ведет к ухудшению экологии и вредит парку, указали туристы. Жители Сочи потребовали от прокуратуры проверки объектов строительства на предмет законности, а местные активисты раскритиковали чиновников за отсутствие должной реакции на их жалобы.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Сочи и туристы неоднократно жаловались на различные нарушения на территории парка Дендрарий. Так, в июле 2020 года директору этого парка было предписано прекратить работу временных торговых павильонов на его территории. Торговля нарушает особо охраняемый режим в Дендрарии, вредит растениям и животным в нем, заявили активисты. Нагромождение торговых рядов мешает наслаждаться красотами природы в парке, заявили туристы.

Застройка территории около парка Дендрарий в Сочи возмутила туристов

25 октября на sms-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение от туристов в Сочи с жалобой на застройку около парка Дендрарий. "Весь парк окружён высотными домами. Поднялись в верхний парк, через забор были видны новые жилые дома, которые построили впритык к забору, без соблюдения дистанции, разве можно так строить? Спустились к пруду в верхнем парке, пруд зацвёл, вода грязная. Рабочий парка сказал, что цемент и песок с дождями попали в пруд со стройки из соседних домов. В пруду мы увидели только нутрий, они оказались самими стойкими. Просим разобраться, кто построил и разрешил строить все эти дома на прилегающей территории к Дендрарию, не является ли это захватом территории Дендрария, ведь мы можем с такими стройками остаться без знаменитого парка", – отметил автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с автором сообщения. Его отправили супруги Дубковы – Иван Иванович и Клара Петровна. "Застройка дендрологического парка под открытым небом, какого больше нет в мире. На такое способны только варвары", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Клара Дубкова.

Схожее мнение высказал Иван Дубков. "Куда смотрят надзорные органы?" – задался он вопросом.

Пара заявила, что вряд ли еще раз поедут в Сочи, хотя и очень любят этот город. "Из-за застройки город потерял свою курортную привлекательность", – отметил Иван Дубков.

Сотрудница парка указала на высокую динамику строительства новых зданий

Работница парка Дендрарий, попросившая не указывать ее имени, отметила большие масштабы строительства вокруг него. "Застройщики строят и распродают свои бетонные коробки уже чуть ли не в самом парке <…>. Все возмущены. Но все боятся связываться с этими высокопоставленными сочинскими и не сочинскими чинушами: судьи, депутаты, да и сами прокуроры и правоохранители занимаются застройкой земель у парка", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В нижнем парке на Курортном проспекте построен ЖК "Новая Александрия", он стоит в водоохранной зоне. Еще два здания стоят чуть ли не в парке, при них есть две автомойки, рассказала сотрудница парка. "На Курортном проспекте находится пятиэтажный многоквартирный дом судьи <…>, сын которой является застройщиком. Они оборудовали тут себе семейное гнездо прямо на ручье Малый", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На этой же улице находится гостиница, которая принадлежит депутату, также есть здания, построенные известными в городе персонами. Один из застройщиков превратил парк Дендрарий в придомовую территорию для этажного здания, сделал калитку с выходом в парк. Еще одна 25-этажная высотка примыкает вплотную к территории парка со стороны улицы Яна Фабрициуса, нарушая природную концепцию парка изнутри. "Еще лет 10 назад парк не был так застроен", – сказала сотрудница парка.

Сотрудница городской поликлиники, за которой располагается одна из автомоек около парка, отметила, что из-за новостроек ухудшилась местная экология. "Два ручья "Малый" и "Гнилушка" омывают парк с двух сторон и напоминают в настоящее время местами открытую канализацию, куда застройщики сливают стоки из своих домов. На границе вплотную к Нижнему парку функционируют две автомойки, масла из них текут на корни экзотических деревьев. Все происходит без контроля", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Сочи потребовали проведения проверки от прокуратуры

12 ноября жители Сочи направили в прокуратуру Краснодарского края жалобу об уничтожении дендропарка на Курортном проспекте, 74 в Сочи. Они заявили, что возмущены застройкой территории вокруг Дендрария и халатным отношением руководства парка к редким растениям на территории парка.

Застройщики извлекают миллионные прибыли, распродавая "жилые помещения с видом на Дендрарий", сказано в частности в жалобе сочинцев, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Территория парка стала "придомовой территорией" для выстроенных жилых объектов, от строек пострадал пруд в верхнем парке, а в нижнем была вырублена бамбуковая роща и выстроен 23-этажный дом. С приходом нового директора в сентябре были выкорчеваны 1500 кустов из розария нижнего парка состоящих из 70 сортов коллекционных роз, созданных в 1953 году учеными дендропарка, а сам парк стал напоминать торговый рынок с ларьками. Несмотря на все нарушения, в парке и вокруг него отмечается полное бездействие организаций, обязанных устранять подобные нарушения", – отметили жители Сочи в жалобе.

Они добавили, что застройщики продолжают строительство. Жилые и нежилые здания продолжают возводиться вокруг парка, смещая его границы в сторону уменьшения особо охраняемой природной территории. Активисты 10 лет безуспешно пытаются привлечь внимание правоохранителей к данной проблеме. Но дальше административных протоколов и незначительных штрафов дела не продвигаются. Они заявили, что видят проблему в том, что власти зарабатывают на продаже курортной недвижимости", – сказано в жалобе.

Активисты пожаловались на равнодушие чиновников

Жительница Сочи Ирина Маслакова рассказала, что пыталась бороться с высотками в нижнем парке, который начали застраивать более 10 лет назад. "Борьба ни к чему не привела. И я бросила писать. Приходили одни отписки. Я до сих пор и не поняла, кто позволил вырубить бамбуковую рощу в парке и застроить часть территории огромным домом ЖК "Новая Александрия"… А потом пошло и поехало… застроили весь проспект Пушкина, загородили заборами от людей. И свои строения прилепили к нижнему парку Дендрарий", – сказала Маслакова корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца рассказала, что по просьбе жителей микрорайона Светлана движение в 2017 году подключилось к борьбе с застройкой в верхней части парка с ЖК "Метрополь". "И писали, и звонили, и просили проверить и остановить стройку, когда это было возможно еще в 2017 году, но воз и ныне там. Было выдано разрешение на стройку, и в настоящее время данная борьба сводится только к мелким административным штрафам", – сказала Негоруца корреспонденту "Кавказского узла".

Схожую историю рассказала бывший научный сотрудник национального парка Елена Бокачева. По ее словам, она начала борьбу в 2018 году (дополнение "Кавказского узла" от 13.11.21 16.30 мск: она начала борьбу в 2020 году), когда застройщик ЖК "Море и парк" сделал открытый лаз в парк Дендрарий, убрав исторический забор. "Мои увещевания к застройщику прекратить нарушение закона ни к чему не привели, и тогда я стала писать в прокуратуру, в управление охраны памятников. Его оштрафовали на 15 000 рублей, и на этом все, но лаз в этих воротах в парк так и остался", – рассказала Елена Бокачёва корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о штрафе застройщику подтверждается из постановления суда Хостинского района города Сочи от 21 мая 2021 года, опубликованном на сайте суда. Бокачёва также пожаловалась, что неоднократно обращалась с жалобами к властям, но получала лишь отписки.