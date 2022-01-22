22 января 2022, 17:08

Введен запрет на движение большегрузов по трассе Джубга - Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пробка из большегрузов образовалась на федеральной трассе А-147, ведущей в Абхазию. Введен временный запрет на движение грузовых автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", участок федеральной трассы Джубга - Сочи 5 января обрушился из-за сильных ливней и оползня. На дороге введено реверсивное движение.  15 января после обильных дождей и мокрого снега часть горного грунта сошла на 138-м километре трассы А-147 Джубга - Сочи. Движение по этой дороге ограничили. 17 января  участок трассы был расчищен.

Движение большегрузного транспорта по трассе А-147 Джубга - Сочи временно остановлено из-за непогоды и образовавшейся пробки, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"На трассе А-147 Джубга - граница с Абхазией, начиная с 57 км, образовалась пробка, спровоцированная большегрузами, которые застревают даже при незначительном ухудшении состояния дорожного полотна из-за несоответствующей погоде резины и превышению допустимой массы. Наиболее сложная ситуация в эти минуты наблюдается в районе поселка Дедеркой. <...> Администрация Туапсинского района и ГИДББ приняли решение закрыть движение по трассе А-147 для большегрузов, чтобы не затруднять работу спецтехники и не создавать дополнительные проблемы транспорту", - процитировало сообщение управления ТАСС.

Информация для водителей размещена на соответствующих табло вдоль трассы. На перевалах возможны затруднения движения из-за скопления транспорта, водителей попросили с 22 по 24 января воздержаться от поездок, чтобы дать возможность спецтехнике расчищать трассы от снега, проинформировало "Вести Сочи" со ссылкой на дорожную службу.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Сочи ожидается переменная облачность, умеренный дождь и снег при температуре воздуха +4 градусов, скорость  ветра шесть метров в секунду. В ночь на 23 января таже ожидается дождь и снег, температура воздуха не изменится, скорость ветра вырастет до 9 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Дома жителей сел на Кубани подтоплены из-за разлива реки", "Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов", "Вылет пяти рейсов задержан в Краснодаре из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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