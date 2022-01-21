Два детсада на Кубани закрыты на карантин по коронавирусу

21 января 2022, 11:17

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В Сочи и Выселковском районе из-за коронавируса закрыты на карантин два детсада, а всего в Краснодарском крае на карантине находится 61 группа в 23 дошкольных учреждениях, сообщил сегодня оперштаб.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 сентября 2021 года детский сад в Динском районе Краснодарского края был закрыт на карантин по коронавирусу. Кроме того, на эту дату в связи с COVID-19 были закрыты 26 групп в 21 детском саду Анапы, Краснодара, Сочи и десяти районах края.

За сутки в Краснодарском крае от коронавируса скончались девять человек, подтверждены 757 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 9977, а общее число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 128 291, следует из данных, опубликованных 20 января на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В Сочи и Выселковском районе Краснодарского края из-за коронавируса закрыты на карантин по одному детскому саду, сообщил сегодня краевой оперштаб. "По информации министерства образования, науки и молодежной политики края, на сегодняшний день закрыты детский сад №117 в Сочи и детский сад №32 в Выселковском районе. Также в 23 садах в районах Кубани закрыта на карантин 61 группа в дошкольных учреждениях", – привел "Интерфакс" сообщение оперштаба.

Кроме того, из-за коронавируса на дистанционном обучении остаются ученики 129 классов в 74 школах, на карантин также отправлены 10 групп в колледжах и техникумах региона, сказано в публикации.

Напомним, что к 22 декабря 2021 года в Краснодарском крае на дистанционном обучении находились ученики 237 классов в 118 школах.

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