Детская площадка. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

21 января 2022, 11:17

Два детсада на Кубани закрыты на карантин по коронавирусу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Сочи и Выселковском районе из-за коронавируса закрыты на карантин два детсада, а всего в Краснодарском крае на карантине находится 61 группа в 23 дошкольных учреждениях, сообщил сегодня оперштаб.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 сентября 2021 года детский сад в Динском районе Краснодарского края был закрыт на карантин по коронавирусу. Кроме того, на эту дату в связи с COVID-19 были закрыты 26 групп в 21 детском саду Анапы, Краснодара, Сочи и десяти районах края.

За сутки в Краснодарском крае от коронавируса скончались девять человек, подтверждены 757 тестов на COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в регионе достигло 9977, а общее число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 128 291, следует из данных, опубликованных 20 января на сайте "Стопкоронавирус.рф".

В Сочи и Выселковском районе Краснодарского края из-за коронавируса закрыты на карантин по одному детскому саду, сообщил сегодня краевой оперштаб. "По информации министерства образования, науки и молодежной политики края, на сегодняшний день закрыты детский сад №117 в Сочи и детский сад №32 в Выселковском районе. Также в 23 садах в районах Кубани закрыта на карантин 61 группа в дошкольных учреждениях", – привел "Интерфакс" сообщение оперштаба.

Кроме того, из-за коронавируса на дистанционном обучении остаются ученики 129 классов в 74 школах, на карантин также отправлены 10 групп в колледжах и техникумах региона, сказано в публикации.

Напомним, что к 22 декабря 2021 года в Краснодарском крае на дистанционном обучении находились ученики 237 классов в 118 школах.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Новости о введении системы QR-кодов и его последствиях на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "QR-коды и вакцинация на Кавказе".

Примечание:

"Родители школьников на Кубани попросили не прерывать очное обучение", "Жители кубанской станицы пожаловались на нехватку мест в школах", "Жители Краснодара рассказали о катастрофической нехватке школ".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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