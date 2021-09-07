Детский сад закрыли на Кубани после случаев заражения COVID-19

07 сентября 2021, 14:20

Случаи заражения коронавирусом выявлены в детском саду в Динском районе Краснодарского края, работа учреждения приостановлена. На территории края закрыты также отдельные группы в детсадах и классы в школах.

Воспитанники детсада будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней. "За это время в учреждении проведут дополнительную санитарную обработку помещений", - проинформировали в региональном оперативном штабе.

Кроме того, в связи с COVID-19 закрыты 26 групп в 21 детском саду Анапы, Краснодара, Сочи, Выселковского, Динского, Калининского, Крыловского, Курганинского, Новокубанского, Новопокровского, Староминского, Тбилисского и Туапсинского районов. Также закрыты четыре класса в четырех школах Краснодара, Сочи и Ленинградского района и две группы Курганинского аграрно-технологического техникума, пишет со ссылкой на министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края "Интерфакс".

На сегодня в Краснодарском крае выявлено 68 669 случаев заражения коронавирусом. За период пандемии 49 829 человек выздоровели, 5465 - скончались, говорится в сообщении на странице оперативного штаба Кубани в Instagram.

"88 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, шесть - на ЭКМО. В стационарах лечатся 3354 человека с подтвержденным коронавирусом, дома - 10021", - сказано в сообщении.

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