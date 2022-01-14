Руководство заповедника в Дербенте отказалось усилить охрану цитадели "Нарын-кала"

14 января 2022, 18:48

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Последствия пожара под крепостной стеной цитадели "Нарын-кала" ликвидированы. Установить на объекте культурного наследия систему видеонаблюдения нет возможности, сообщил директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Как писал "Кавказский узел", в Дербенте возле цитадели "Нарын-Кала", являющейся объектом культурного наследия федерального значения, неизвестные подожгли мусор, из-за чего получила повреждения крепостная стена.

Крепость Нарын-Кала включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году крепость по результатам голосования прошла в третий тур (1 450 312 голосов) конкурса "Россия 10". По итогам голосования Нарын-Кала заняла 15-е место среди достопримечательностей России. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена информация о крепости Нарын-Кала (Дагестан).

Цитадель "Нарын-кала" находится в ведении Минкультуры России и Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Дагнаследия. "У Дагнаследия нет полномочий по дербентской крепости. Но мы, конечно, реагируем на подобные сигналы и ставим в известность управление Минкультуры России по ЮФО и СКФО. Они уже принимают решение", – рассказал представитель пресс-службы.

Поджог травы или мусора могли совершить дети, сообщил директор Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Виктор Чесноков. По его словам, в этом месте у крепостной стены долгое время была несанкционированная свалка, куда выносили мусор жители близлежащих магалов (исторические районы в центре Дербента – Прим. "Кавказского узла").

"Нам запрещено производить работы, связанные с изменением конструкции крепостных стен, без ведома Минкультуры РФ. Но поверхностные работы, в том числе убрать сажу, копоть, мы можем. Своими силами почистили сухими щетками, потом замыли. Ущерба как такового нет", – рассказал директор музея-заповедника.

Для охраны крепости сотрудники совершают обходы периметра, сообщил Чесноков. "Поставить видеокамеры на протяжении нескольких километров для бюджетного учреждения культуры нереально. К этому нужно целую службу создавать, которая будет наблюдать за происходящим онлайн, группы реагирования", – прокомментировал директор музея-заповедника.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября 2020 года госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров сообщил, что часть Южной крепостной стены крепости Нарын-Кала обрушилась из-за проливных дождей. Он отметил, что для города это чрезвычайное происшествие, а его причиной является "бездушная бюрократия". 31 марта 2021 года министерство культуры отчиталось о работах по реставрации крепости.