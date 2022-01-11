Житель Калмыкии задержан после покушения на главу района

11 января 2022, 15:35

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Задержан подозреваемый в нападении с ножом на главу одного из районов Калмыкии, сообщило сегодня следствие.

Управление Следкома по Калмыкии приступило к расследованию уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство.

По версии следствия, вечером 8 января 2022 года, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Канукова в Элисте, на почве возникшей ссоры нанес удар ножом в область жизненно важного органа ножом главе одного из районных муниципальных образований Республики Калмыкия. Чиновник оказал активное сопротивление, сообщило сегодня управление СКР по Калмыкии на своем сайте.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", 50-летний житель Астраханской области, работающий на животноводческой стоянке в Яшкульском районе Калмыкии, заподозрен в нападении с ножом на другого работника. От полученных ранений 52-летний житель Астраханской области скончался, сообщило 8 января следствие.