Работник калмыцкой фермы заподозрен в убийстве коллеги

09 января 2022, 08:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Астраханской области, работавший на животноводческой стоянке в Калмыкии, скончался от ножевых ранений. В его убийстве заподозрен сотрудник этого же предприятия.

По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером 6 января. 50-летний житель Астраханской области, работающий на животноводческой стоянке в Яшкульском районе Калмыкии, напал с ножом на другого работника. От полученных ранений 52-летний житель Астраханской области скончался, сообщило следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК России). "Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении, опубликованном 8 января на сайте ведомства.