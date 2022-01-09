09 января 2022, 08:57

Работник калмыцкой фермы заподозрен в убийстве коллеги

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Астраханской области, работавший на животноводческой стоянке в Калмыкии, скончался от ножевых ранений. В его убийстве заподозрен сотрудник этого же предприятия.

По данным следствия, инцидент произошел поздно вечером 6 января. 50-летний житель Астраханской области, работающий на животноводческой стоянке в Яшкульском районе Калмыкии, напал с ножом на другого работника. От полученных ранений 52-летний житель Астраханской области скончался, сообщило следственное управление Следственного комитета по Калмыкии.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК России). "Расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении, опубликованном 8 января на сайте ведомства.

Примечание:

"Контрактник из Калмыкии осужден за убийство сослуживца", "Полицейский из Элисты осужден по делу о резонансном убийстве пенсионерки", "Мать и трое детей убиты в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 января 2022, 10:10

09 января 2022, 07:58

09 января 2022, 06:08

09 января 2022, 05:11

09 января 2022, 04:12

  • Махачкалинский бизнесмен заявил об угрозе банкротства детских клубов

    Предприниматели, занятые в сфере детского досуга, находятся на грани банкротства: детским клубам, в отличие от кафе и других развлекательных заведений, не разрешили работать, заявил глава ассоциации детских клубов Махачкалы Тагир Чавтаров в повторном обращении к властям Дагестана. Пользователи Instagram высказались за открытие детских клубов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи