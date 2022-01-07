Третьи сутки поиска рыбаков в Каспийском море завершились без результата

07 января 2022, 23:25

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В поисках пропавших рыбаков из Кизлярского района спасатели сегодня осмотрели акваторию Каспийского моря возле села Суюткино, однако поиск не дал результатов.

Как писал "Кавказский узел", в Кизлярском районе 4 января двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке и не вернулись. Вечером 5 января ГУ МЧС по Дагестану сообщило, что спасатели начали поиски пропавших рыбаков. На следующий день для поиска пропавших рыбаков вылетал вертолет Ми-8, но в течение трехчасового полета спасателям не удалось их найти. Сегодня к поискам пропавших планировалось привлечь 15 плавсредств и 150 волонтеров, сообщили местные власти.

Спасатели, волонтёры и местное население сегодня продолжили поиски рыбаков, пропавших в акватории Каспийского моря возле села Суюткино в Кизлярском районе, однако не нашли их, сообщило сегодня главное управление МЧС по Дагестану на своей странице в Instagram.

Поиски будут продолжены, говорится в сообщении ведомства.