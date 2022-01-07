07 января 2022, 23:25

Третьи сутки поиска рыбаков в Каспийском море завершились без результата

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В поисках пропавших рыбаков из Кизлярского района спасатели сегодня осмотрели акваторию Каспийского моря возле села Суюткино, однако поиск не дал результатов.

Как писал "Кавказский узел", в Кизлярском районе 4 января двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке и не вернулись. Вечером 5 января ГУ МЧС по Дагестану сообщило, что спасатели начали поиски пропавших рыбаков. На следующий день для поиска пропавших рыбаков вылетал вертолет Ми-8, но в течение трехчасового полета спасателям не удалось их найти. Сегодня к поискам пропавших планировалось привлечь 15 плавсредств и 150 волонтеров, сообщили местные власти.

Спасатели, волонтёры и местное население сегодня продолжили поиски рыбаков, пропавших в акватории Каспийского моря возле села Суюткино в Кизлярском районе, однако не нашли их, сообщило сегодня главное управление МЧС по Дагестану на своей странице в Instagram.

Поиски будут продолжены, говорится в сообщении ведомства.

Примечание:

"Пропавшие на Каспии туристы найдены в Дагестане", "Семь человек пропали по пути из Волгограда в Махачкалу на катере", "Спасатели ведут поиск пропавших туристов у острова Тюлений на Каспии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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