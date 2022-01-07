Вертолет привлечен к поискам пропавших в Каспийском море рыбаков

07 января 2022, 05:28

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Вертолет Ми-8 МЧС России вылетал для поиска пропавших рыбаков из Кизлярского района, но в течение трехчасового полета спасателям не удалось их найти. Сегодня утром в море на поиски пропавших планируют выйти 15 плавсредств и 150 волонтеров, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", в Кизлярском районе 4 января двое рыбаков вышли в море на резиновой лодке, они до сих пор не вернулись, и с ними не удается установить связь. Спасатели начали поиски пропавших рыбаков, сообщило вечером 5 января МЧС по Дагестану.

К поискам рыбаков, пропавших в акватории Каспийского моря возле села Суюткино в Кизлярском район, 6 января был привлечен вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту, сообщил в тот же день со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Дагестану ТАСС.

"Был проведен визуальный облет прибрежной зоны от Сулака до н.п.Суюткино Кизлярского района, о.Тюлений и о.Чечень. Полёт длился около трех часов. Рыбаков не нашли. Поиски будут продолжены", - говорится в сообщении от 6 января МЧС РФ по Дагестану на странице в Instagram.

Рыбаки Курбан Гасанович Рахманов и Усман Магомедович Джамалудинов вышли в море 4 января в 05:00 мск на резиновой лодке с мотором и до сих пор не вернулись, написал 6 января паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте". По данным сообщества, одному из рыбаков 26 лет, второму - 27.

В поисках пропавших молодых людей участвуют сотрудники ГУ МЧС России по Дагестану и спасатели Кизлярской поисково-спасательной службы. Содействие спасателям в организации поисковых работ оказывает руководство Кизлярского района, сотрудники ОМВД России по Кизлярскому району, депутаты и жители прибрежных сел, сообщила поздно вечером 6 января на своей странице в Instagram администрация Кизлярского района.

Рано утром 7 января в море на поиски пропавших планируют выйти 15 плавсредств и 150 волонтеров. "Пока мы не найдем лодку, остается надежда, что ребята живы и их унесло в открытое море", - процитировала пресс-служба администрации спасателя мобильной группы Абдурашида Магомедова.