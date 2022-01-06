Армянские военные вошли в состав контингента ОДКБ в Казахстане

06 января 2022, 12:59

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Подразделения вооруженных сил Армении направлены в Казахстан в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности. МИД Армении призвал казахстанские власти обеспечить условия для проведения мирных митингов.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас является председателем Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сегодня около полуночи объявил о решении направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы. Просьбу о помощи направил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане проходят массовые акции, сопровождающиеся стычками протестующих с силовиками и военными. Протесты начались еще 2 января после повышения в два раза цены на сжиженный газ, который массово используется автомобилистами. Правительственная комиссия пообещала снизить стоимость топлива, а президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, однако утром 5 января протестующие начали штурмовать здания городских администраций, в том числе в Алма-Ате. На ситуацию отреагировал, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал протестующих прекратить акции и сравнил события с той ситуацией, за которой последовал ввод федеральных войск в Чечню.

В соответствии с сегодняшним решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, в Казахстан "на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы", отчиталась организация. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, а также России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - говорится в сообщении ОДКБ.

Там уточняется, что от России в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск, они уже перебрасываются в страну самолетами военно-транспортной авиации. Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач, указано в заявлении на сайте ОДКБ. Численность миротворческого контингента и, в частности, армянских военнослужащих в его составе не уточняется.

Власти Казахстана обосновали просьбу о вводе войск ОДКБ тем, что в стране, по их мнению, действуют "террористические группировки". При этом МИД Армении выразил обеспокоенность соблюдением осуществления гражданами Казахстана права на проведение митингов. "Сведения [властей Казахстана] о проникновении террористических группировок вызывают тревогу. Решительно осуждаем насилие и убеждены в том, что оно не может быть способом решения политических проблем. Уверены, что необходимо предпринять шаги для предотвращения дальнейших столкновений и восстановления атмосферы терпимости, необходимой для мирных политических процессов в стране, включая мирные митинги, и осуществления права на свободу выражения мнений", - приводится сообщение ведомства на сайте News.am.

Направляя военных в Казахстан, Армения рискует вызвать агрессивное отношение к своим гражданам в этой стране, указал политолог, востоковед Сергей Мелконян. "Участие Армении в силовом подавлении протестов может вызвать волну антиармянских настроений в Казахстане", - заявил он. Политолог напомнил, ровно три года назад уже имел место конфликт между казахами и армянами на этнической почве, "который активно раздували антиармянские СМИ", передали "Новости-Армения".

"В этой связи дипломатической миссии и уполномоченным структурам по работе с Диаспорой необходимо поддерживать контакт с армянским населением Казахстана не только для обеспечения безопасности, но и реализации программ для их репатриации и интеграции, поскольку антиармянские тенденции со временем будут еще больше усиливаться, учитывая фактор силового вовлечения Еревана", - процитировало Мелконяна издание.