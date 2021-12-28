28 декабря 2021, 06:37

Около 40 тысяч краснодарцев остались без тепла

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 200 многоквартирых домов, в которых живут около 40 тысяч человек, остались после теплоснабжения после аварии на тепловой магистрали в Краснодаре.

По данным спасателей, отключение подачи тепла жителям Краснодара произошло вечером 27 декабря. "В 20.55 [мск] 27.12.2021 от ОД ЕДДС МО г. Краснодар поступила информация об утечке на магистральном теплопроводе подземного залегания диаметром 600 мм по адресу: МО г. Краснодар, 1-й проезд Заречный, 42", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 27 декабря на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

В результате было частично прекращено теплоснабжение 223 многоквартирных домов в Карасунском округе Краснодара, число жителей в которых составляет около 42 тысячи человек, из них около 13 тысяч – дети. "Причина утечки – износ теплопровода", – уточнили спасатели.

"Кавказский узел" также писал, что 14 февраля около 100 тысяч человек из числа жителей двух микрорайонов Краснодара остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплопроводе.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Краснодаре сегодня ясная погода, температура +8 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 29 декабря ожидается снегопад, температура воздуха понизится до +5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Жители семи домов в Краснодаре остались без тепла", "Жители 14 многоэтажек в Краснодаре остались без отопления по вине застройщика", "Более ста многоэтажек остались без отопления в Краснодаре после аварии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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