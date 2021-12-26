26 декабря 2021, 07:20

Четыре велосипедистки госпитализированы после ДТП в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Спортсменки, направлявшиеся на велосипедах на сборы в село Веселое, доставлены в больницы с травмами после наезда автомобиля на трассе Джугба—Сочи.

Авария произошла в Адлерском районе на трассе Джубга—Сочи.

По предварительной информации, 25 декабря водитель отечественного автомобиля "Лада-Приора" столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato, который сопровождал группу девушек-велосипедисток, сообщил со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по федеральной территории "Сириус" ТАСС.

После столкновения с микроавтобусом водитель "Лады" наехал на четырех велосипедисток в возрасте от 16 до 24 лет, заявила полиция.

Двух пострадавших 15 и 16 лет доставили в детскую травматологию, еще двух — в возрасте 19 и 24 лет — в сочинскую больницу №4, пишут "Краснодарские известия".

Велосипедистки были из сборной Тульской области и направлялись на сборы в село Веселое, сообщил телеканал "Вести" на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 4 декабря водитель BMW сбил двух человек, переходивших дорогу в неположенном месте.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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