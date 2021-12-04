Двое пешеходов сбиты насмерть на трассе Джубга-Сочи

04 декабря 2021, 11:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водитель BMW сбил двух человек, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщили в управлении ГИБДД Краснодарского края.

По данным ведомства, ДТП произошло на пятом километре автодороги Джубга - Сочи.

"Водитель авто BMW, двигаясь в сторону города Краснодар, допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть дороги [...] вне пешеходного перехода в зоне его видимости", - цитирует сотрудника отдела пропаганды УГИБДД ТАСС.

В результате ДТП погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются, добавили в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что 1 ноября 2020 года водитель легкового автомобиля наехал на восьмерых пешеходов в Краснодарском крае, пять из них скончались.