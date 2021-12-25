Сбежавшие из колонии в Волгограде заключенные задержаны в Ростовской области

25 декабря 2021, 14:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое заключенных, сбежавших из колонии-поселения в Волгограде, задержаны на автодороге Котельниково - Песчанокопское.

Как писал "Кавказский узел", жители Адыгеи и Кубани 23-летний Георгий Вязовиков и 19-летний Дмитрий Корней ночью 23 декабря совершили побег из колонии-поселения №3 в Волгограде. Они были объявлены в розыск.

Сегодня около 8 утра на 167 км автодороги Котельниково - Песчанокопское сотрудники ГИБДД остановили автомобиль "Рено", в котором находились водитель 1993 года рождения и двое пассажиров - 2002 и 1998 годов рождения. "При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области", - сообщило ГУ МВД по Ростовской области на своем сайте.

По данным ведомства, сбежавшие из колонии заключенные доставлены в отдел полиции ОМВД по Сальскому району.