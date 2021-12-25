Соцпоселок в Красном Сулине. Фото Сергея Снежина для "Кавказского узла".

25 декабря 2021, 09:15

Жители Красного Сулина остались без тепла и света из-за непогоды

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Снегопад привел к авариям на электролиниях, из-за чего котельные прекратили снабжать теплом поселки Горняцкий, Казачий и Соцпоселок в Красном Сулине. Жители пожаловались на низкую температуру в домах, а местные власти затруднились назвать сроки возобновления подачи тепла и света.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Красного Сулина неоднократно жаловались на проблемы с услугами ЖКХ. Так 5 июля они пожаловались на проволочки с газификацией, а 24 октября потребовали провести газ в дома.

Без электричества и подачи тепла в Красном Сулине остались жители посёлков Горняцкий, Казачий и Соцпоселок. По их словам, отключение произошло минувшей ночью. "Я проснулась в 5 утра [мск], от того что замёрзла, попробовала батареи, они холодные, в квартире нет света. У меня ребёнок, он спит, я укрыла его дополнительным одеялом, в квартире очень холодно. В 8 утра стало ещё холодней, боюсь как бы всей семьей не заболеть", – рассказала корреспонденту "Кавказского Узла" местная жительница Валентина Ермоленко.

Житель Соцпоселка Александр Игнатов также заявил, что в его квартире очень холодно. "Видимо свет и тепло отключили ещё ночью, так как квартира сильно промёрзла. Вся семья одела тёплые вещи, хорошо газ есть, приходится кипятить чайник и пить горячий чай, чтобы хоть как-то согреться. Звонил на службы 112, там сказали, что электрики занимаются проблемой, но когда будет электричество, они не сообщили", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Отключение подачи тепла произошло из-за аварии на электролиниях, пояснили в отделе МЧС по Красному Сулину. "Из-за налепания мокрого снега где-то перемыкает провода. Электрики пытаются включить электричество, но его вырубает, и в данное время электросети устанавливают причину. Без света несколько котельных в городе и мы сейчас повезём туда генераторы, будем подключать", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела МЧС.

Власти Красного Сулина заверили, что электрики приступили к работам по восстановлению подачи света. "К сожалению никто точно не смог сказать, когда будет свет и тепло", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Красного Сулина Павел Грузинов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Красном Сулине дождь со снегом при температуре воздуха +3 градуса, скорость ветра – семь метров в секунду. В ночь на 26 декабря также ожидается дождь со снегом, температура воздуха понизится до -5 градусов, ветер усилится до восьми метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Сельчане в Ростовской области потребовали ремонта крыши их многоквартирного дома", "Гуковские шахтеры пожаловались на нехватку угля для отопления домов", "Жители Ростовской области потребовали отремонтировать районную дорогу".

Автор: Сергей Снежин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 декабря 2021, 19:02

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