Состав Общественного совета при ФСИН изменился после обсуждения пыток уроженцев Кавказа

22 декабря 2021, 14:16

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Журналистка Ева Меркачева и правозащитница Анна Каретникова исключены из состава Общественного совета при ФСИН России. В совете они отстаивали права заключенных, а Меркачева подняла вопрос пыток выходцев с Кавказа на встрече Совета по правам человека с Владимиром Путиным. Замена активных членов совета приведет к его ослаблению и снижению возможностей по защите прав заключенных, отметили пользователи сети.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Этими данными заинтересовался президентский Совет по правам человека, авторы жалоб на пытки подтвердили ему свои показания. Общественному резонансу вокруг пыток способствовал и опубликованный 7 декабря документальный фильм Юрия Дудя, в котором жертвы пыток поделились своими историями, а правозащитники - практикой расследования дел о пытках в России, в том числе в Чечне. Координатор базы данных Комитета против пыток Людмила Кухнина указала в этом фильме, что Чечня стала испытательным полигоном для распространения пыточной практики на всю Россию.

9 декабря, когда президент России Владимир Путин принял участие в заседании президентского Совета по правам человека, член СПЧ Ева Меркачева попросила его прокомментировать информацию о пытках в тюрьмах. "Центральный аппарат Следственного комитета проводит предварительное расследование в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры", - ответил Путин. Он также отметил, что Совет Федерации уже начал работу по изменению законодательства по теме пыток. Президент пояснил, что речь идет о закреплении самого понятия состава преступления - "пытки".

Из состава совета удалены активные защитники прав заключенных

Ева Меркачева не вошла в новый состав Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний, опубликованный 21 декабря на сайте ФСИН. Совет избирается на пять лет.

По словам Евы Меркачевой, это решение Общественной палаты. "Часть людей сохранилась там, а кого-то нет, но я не знаю, чем руководствовались. Я так понимаю, что готовили списки в Общественной палате, именно Общественная палата была инициатором того, кто войдет в Общественный совет ФСИН. Мы видели как раз документ за подписью Общественной палаты", - процитировала Меркачеву 21 декабря "Газета.ru".

Меркачева отметила что престиж ФСИН упал на фоне информации о пытках, при этом в состав совета продолжают включать таких членов, как бывший начальник красноярского ФСИН.

"Во ФСИН и так работают люди при погонах, и нужно в Общественном совете услышать голос представителей разных слоев общества, разных социальных групп. На мой взгляд, Общественный совет был как третейский судья между, с одной стороны, сотрудниками ФСИН и, с другой стороны, обществом. <...> Сейчас такая ситуация, что престиж службы упал и особенно после всех этих историй. У нас во многих учреждениях некомплект сотрудников до 50% доходит. Это, прям, беда. И никто туда идти не хочет. Мне кажется, Общественный совет должен был престиж этой службы поднять. Показать, чтобы общество не пугалось с одной стороны - заключенных, и с другой стороны - сотрудников, потому что среди них есть абсолютно нормальные люди. Садисты в колониях, которые мы называем "пыточные", а в остальных они несут свою службу. Мне казалось, что Общественный совет должен об этом говорить, но я теперь не знаю, как это будет с новым составом с учетом того, из кого он состоит", - приводятся слова Меркачевой в публикации.

Знаковым является вывод из состава совета и Евы Меркачёвой, и Анны Каретниковой, указала правозащитница Марина Литвинович. "Обе – делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное – хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали (например, Зеленова)", - написала Литвинович 21 декабря на своей странице в Facebook.

Она отметила, что при этом членом совета стал человек, "писавший доносы на СМИ, чтобы их признали иностранными агентами", а Красноярский край, откуда в совет попал бывший начальник управления ФСИН, считается одним из самых "пыточных". "Очень жаль, что мы видим практически полное выхолащивание института, который задумывался как общественный. ФСИН сейчас нуждается в серьезных изменениях, ситуация с пытками это показывает, и сильный общественный совет мог бы помочь решить часть проблем. Но, к сожалению, Общественная палата (она тоже выхолощенный институт) сформировала вот такой состав Совета ФСИН. На фоне ослабления ОНК и вымывания оттуда независимых правозащитников теперь мы еще имеем и крайне слабый Общественный совет при ФСИН", - указала Литвинович в публикации.

В комментариях Литвинович подчеркнула, что "по каждому [члену нового состава общественного совета] погуглила информацию и готова утверждать - там нет людей, которые были бы заинтересованы и готовы были бы бороться за гуманизацию системы ФСИН".

Аналогичное мнение высказал и правозащитник Алексей Федяров, причем он расценил такое обновление совета как "ответ на пытки". "В новом составе Общественного совета ФСИН, что появился на сайте ведомства сегодня, собраны очень удобные для службы персонажи. Ни одного зубастого. Теперь это официально симулякр. Такой вот ответ на пытки. Важная деталь для меня лично, что из состава выведены Анна Каретникова и Меркачёва Ева. С ними можно спорить (и я спорю), но их нельзя не уважать за труд, за результаты, за позицию. Две эти женщины отважны, умны и эффективны. Думаю, потому они сейчас и не в совете. Надобны иные", - написал Федяров 21 декабря на своей странице в Facebook.

Правозащитник Анна Каретникова работает в системе УФСИН по Москве, указано на нее странице в социальной сети. На своей странице в Facebook к 14.00 мск Каретникова не прокомментировала изменение состава Общественного совета при ФСИН Она бывший сотрудник правозащитного центра "Мемориал"*, член ОНК Москвы. В 2018 году Каретникова выпустила книгу "Маршрут". "Книга "Маршрут" — не только об опыте работы Каретниковой в ОНК, но и шире — об общественном контроле в СИЗО, о появлении, развитии и гибели общественного контроля, о жизни и работе в крайне жестких условиях", - приводятся на сайте ПЦ "Мемориал"* слова члена его совета Олега Орлова.

Пользователи сети сочли устранение Меркачевой из состава совета ответом на заявления о пытках

Пользователи Facebook поддержали критику нового состава общественного совета при ФСИН. "Да давно пора перестать лицемерить и набирать открыто пенсионеров от ведомства (ФСИН. - Прим. "Кавказского узла"), ведь кто лучше них знает. А россиянам надо давно озаботиться наличием личного адвоката", - сыронизировал Yael Ilinsky в комментариях к публикации Марины Литвинович в Facebook. "Не до шуток. Но теперь ФСИН развернется вовсю", - написал там же Анатолий Арцимович.

"Между тем общественные советы независимы (как это ОП сформировала совет при ФСИН?), а граждане завсегда могут расформировать неэффективный орган общественного контроля (ну, хотя бы попытаться). Если выученная беспомощность не станет тому препятствием", - указал на странице Литвинович Тимофей Писаревский.

К 14.00 мск 22 декабря эта публикация Марины Литвинович собрала 330 отметок пользователей и 48 комментариев.

"Похоже, что всё идёт к удушению всего, что ещё дышало свободой. Режим беснуется перед своей кончиной", - написал Vladius Pollack в комментариях к перепосту публикации Марины Литвинович на странице Ольги Рощиной в Facebook. К 14.00 мск 22 декабря эта публикация собрала 66 отметок пользователей и 12 комментариев.

"Смелая женщина, член Совета по правам человека Ева Меркачёва подробно рассказала президенту о пытках в колониях и СИЗО и требовала допускать правозащитников в места заключения для проверки наличия или отсутствия пыток. Реакция последовала немедленно. Нет, не та, что вы подумали. Еву исключили из Общественного совета ФСИН. Теперь она о пытках ничего не расскажет. Из СПЧ её, скорее всего, тоже исключат. Не надо волновать президента", - написал на своей странице в Facebook Борис Тупицын. К 14.00 22 декабря эта публикация собрала шесть отметок пользователей и один комментарий.

Читатель "Ленты.ру" Victor Grigoriev расценил вывод Меркачёвой из состава совета как месть со стороны системы. "Пошла против системы, а система этого не прощает", - написал в комментариях к публикации на сайте издания от 21 декабря. "На строгача ее! Это немыслимо! Разве в демократичном обществе надо говорить о пытках?!" - сыронизировал DEN verOK21. Всего к 14.00 мск 22 декабря эта публикация собрала 25 комментариев.

Напомним, ранее Ева Меркачева поспорила с главой Чечни Рамзаном Кадыровым относительно законопроекта о запрете указания национальности преступников. "Законопроект ваш про национальности – вредный для СМИ и общества. Такое экспертное заключение приняла журналистская комиссия СПЧ почти единогласно", - заявила она. "Путь введения в законодательство ограничений на упоминание какого-либо признака, характеризующего преступника, в дальнейшем может привести к таким запретам, как указание пола, возраста, образование и других признаков, позволяющих его хоть как-то описать. В последние годы в законодательство, регулирующее деятельность СМИ, постоянно вносятся все новые запреты и ограничения, и сейчас скорее назрел публичный диалог об избыточности ряда норм", - процитировала она заключение комиссии.