Путин отреагировал на данные о пытках в тюремной больнице

09 декабря 2021, 18:11

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Совет Федерации начал работу над закреплением понятия пыток в уголовном законодательстве, сообщил президент Владимир Путин после резонансных публикаций о насилии над жителями Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 ноября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии, Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Авторы расследования утверждают, что установили имена всех причастных к пыткам сотрудников учреждения. Этими данными заинтересовался президентский Совет по правам человека, авторы жалоб на пытки подтвердили ему свои показания. Общественному резонансу вокруг пыток способствовал и опубликованный 7 декабря документальный фильм Юрия Дудя, в котором жертвы пыток поделились своими историями, а правозащитники - практикой расследования дел о пытках в России, в том числе в Чечне. Координатор базы данных Комитета против пыток Людмила Кухнина указала в этом фильме, что Чечня стала испытательным полигоном для распространения пыточной практики на всю Россию.

Президент России Владимир Путин подтвердил сегодня на заседании президентского Совета по правам человека, что знаком с информацией о пытках в тюрьмах. "Вопрос, безусловно, очень важный. Я видел эту информацию, нужно внимательно с этим разобраться. Центральный аппарат Следственного комитета проводит предварительное расследование в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры", - процитировал ответ Путина члену СПЧ Еве Меркачевой "Интерфакс".

Путин отметил, что Совет Федерации уже начал работу по изменению законодательства по теме пыток. Президент пояснил, что речь идет о закреплении самого понятия состава преступления - "пытки", пишет "Российская газета".

Среди заключенных саратовских колоний областная туберкулезная больница еще с 2000-х годов известна как место "перевоспитания" для тех, кто доставляет неприятности начальству - там была налажена целая система пыток, отмечается в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?". Проверки правозащитников, как сообщала "Новая газета", обернулись давлением на уроженцев Кавказа в исправительных учреждениях Саратовской области.