Уроженец Египта обвинил кубанских силовиков в незаконном уголовном преследовании

20 декабря 2021, 02:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Карим Фуад и его супруга Анастасия Марченко пожаловались в Генпрокуратуру на действия силовиков, которые сфальсифицировали в отношении Фуада два уголовных дела, подбросили наркотики и нанесли ущерб имуществу во время обыска в их доме в хуторе Зеленчук Гулькевичского района. По их мнению, у уголовного преследования имеется ксенофобская подоплека.

"Я более пяти лет замужем за уроженцем Египта, который в этом году получил гражданство РФ, и мы вместе с ним переехали из Москвы в Краснодарский край в Гулькевичский район. Власти района встретили нас недоброжелательно. Большую роль в этом сыграла смуглая кожа, темные волосы и карие глаза супруга. Пренебрежительное отношение и оскорбления на почве расизма мы слышали в свой адрес неоднократно. После того как мы купили дом и переехали на хутор Зеленчук, ко мне стали обращаться жители района с различными заявлениями и просьбами помочь им в решении их вопросов. Я член общественной российской антикоррупционной организации. К примеру, были заявления о том, что процветающий ранее государственный совхоз <...> стал ООО <...> и оказался необоснованно в руках одного "учредителя" со всеми его активами <...>. Люди, проработавшие в совхозе всю жизнь, лишились не только работы, но и своих паев в пользу одного человека. Также жители района жаловались на отсутствие коммунальных услуг, разруху, из-за чего многие просто покидают свои дома и уезжают в город. Ядовитые вещества, которыми удобряются поля, без очистки стекают в реку рядом с хутором. Берега реки захвачены. Жителям не дают посидеть с удочкой напротив своего дома. Ходит охранка. Мы сами на себе ощутили, что такое сельская жизнь. Проведения газа в дома - тоже проблема", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анастасия Марченко.

По ее словам, 15 сентября к ним пришли приставы. "Это мы узнали только 19 декабря со слов адвоката Дмитрия Куркина, сообщившего о возбуждении двух уголовных дел в отношении мужа. Но тогда, 15 сентября, ни я, ни муж не поняли, кто они на самом деле. Дом 15 сентября числился еще на другой хозяйке, Алине Лейман, которая разрешила нам пожить здесь до полного оформления документов", - рассказала Марченко.

Алина Лейман подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" слова Марченко. "Я продала дом супругам 7 декабря, а 15 сентября я была его собственницей. Разрешила им пожить до оформления договора купли-продажи в Росреестре", - сообщила она.

По словам Марченко, приставы сказали, что приехали, чтобы арестовать машину. "Я услышала об аресте машины впервые <...> Машина нам жизненно необходима - в случае экстренной медпомощи, для поездки в магазин за продуктами или лекарствами. Ближайший город Гулькевичи от нас в 30 километрах и ехать туда на машине не менее получаса. Все это я сказала приставам, но они словно не слышали меня и мою просьбу разобраться", - рассказала женщина.

По ее словам, на шум во дворе из дома выскочил "муж с топором". "Он подумал, что на меня напали бандиты, и есть реальная угроза моей жизни, как пояснил он потом. Он потребовал оставить меня в покое и убираться с нашего двора. Он их не трогал и не замахивался на них, а только на словах сказал, чтобы они меня не трогали", - рассказала Марченко.

После этого, по ее словам, супруга оскорбили, пришедшие сели в машину и уехали. Марченко отметила, что после этих событий муж чувствовал себя оскорбленным. В конце октября у нее умерла бабушка, и Анастасия уехала на похороны. Муж Карим оставался один, так как они уже обзавелись хозяйством.

По словам Карима Фуада, он родился в Каире. С супругой познакомился в Египте, куда она приезжала на отдых. В 2016 году зарегистрировали свой брак. "Сначала мы жили в Египте, потом супруга уговорила меня переехать в Россию. Я согласился. Год назад мы приняли решение открыть подсобное хозяйство и уехать из столицы в Краснодарский край, надеясь на тихую спокойную семейную жизнь здесь. Я встречал очень много расизма в столице по отношению к себе и незаслуженных оскорблений. Мы думали, что на хуторе будет по-другому, где не так много людей и красивая природа. 10 февраля 2021 года я получил российское гражданство. 7 декабря этого года купил дом на хуторе Зеленчук Гулькевичского района, куда мы с супругой и переехали на постоянное место жительство. Мы сделали ремонт, купили новую обстановку, навели порядок, завели живность. Место нам очень понравилось. Спокойно. Хорошие соседи. Рядом речка", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, 9 ноября он проснулся от сильного шума. Увидел, что входная дверь в дом выбита, человек десять в масках ворвались и окружили кровать. "Они что-то кричали. Я не очень хорошо понимаю русскую речь, особенно когда говорят быстро. Такое я видел впервые за 30 лет своей жизни. Это было как из фильма ужасов. С криками они стащили меня с постели в нижнем белье и бросили на пол лицом вниз. Руки завели назад, ноги расставили. Кто-то сапогом наступил мне на плечо. Было больно. Я даже не мог посмотреть, что творится вокруг. Мне не давали повернуть голову. Я видел только дуло автомата, наставленное мне в лицо. Я уже попрощался с жизнью", - рассказал Фуад.

Он сообщил, что от волнения у него подскочило давление. "Стало невыносимо плохо. Но я понимал, что медпомощь мне эти люди в масках не окажут. Супруга была на похоронах бабушки. То есть я был один дома <...> Потом меня через несколько минут подняли с пола и стали что-то читать. Что именно, я не понял, читали быстро и невнятно. Телефон у меня отобрали, я даже не мог предупредить супругу, что тут происходит. Потом мне люди в масках сказали что-то подписать. Я делал все, что они говорили <...> Потом я увидел, что, кроме 10 вооруженных людей в масках, есть еще шесть человек в форме <...> и двое в штатском. Вдруг они разбежались по всему дому <...> Я не знал и не понимал, что они ищут, и что вообще им от меня надо. Потом мне они кинули мою одежду - брюки и кофту, я оделся. Минут через десять после их вторжения кто-то из них стал кричать из подсобной комнаты, где у нас рассада для огорода. Меня потащили туда и поставили у горшка с рассадой. Такой рассады я не видел никогда у нас. Корни рассады были едва присыпаны и торчали наружу. Они стали заставлять меня показывать на эту рассаду пальцем и фотографировали меня. Я все выполнял, что мне говорили. Потом они якобы что-то нужное им нашли под столом в нашей гостиной. Это были какие-то сухие ветки или высушенные листья в пакете, тоже не наши, и они тоже меня на их фоне фотографировали. Потом повели меня на улицу, где у нас сарай, и там супруга сушит травы для чая из мелиссы, мяты, хранит лук, чеснок… В сарае на фоне нашего кулька для рассады они тоже стали меня фотографировать. Я понял, что нам подбросили наркотики, потому что они говорили постоянно слова "наркотики". Как растет и как выглядит конопля, я не знал, потому что никогда не интересовался наркотиками. Затем после фотосессии с их травами меня вывели за ворота двора и устроили погром в трех машинах приятелей нашей семьи, которые уехали по делам и попросили у нас припарковать свои автомобили. Все эти люди в масках, несмотря на то, что на автомобилях были московские номера, не стали меня слушать, что это чужие, а не мои машины. Они вскрыли их все и перевернули там все вверх дном", - рассказал уроженец Египта.

Фуад отметил, что на шум пришел сосед. "Я успел крикнуть соседу, чтобы он срочно оповестил супругу Настю о том, что тут творится. Сосед подошел к людям в масках и стал с ними говорить. Потом меня запихнули в пазик, где сидели эти 10 человек в масках, и отвезли в город Гулькевичи", - рассказал мужчина. По его словам, тогда он немного успокоился, потому что понял, что пришедшие являются силовиками.

"Из-за проблем после аварии я должен принимать пищу каждые четыре часа. Я просил дать мне поесть <...>, но мне ничего не дали. Я просидел там голодный сутки, воды тоже не давали, правда, налили чашку кофе, в туалет отказывались выводить по первой просьбе. Я просидел ночь в очень холодной камере, сильно замерз. Меня заставляли подписывать какие-то бумажки, и я подписывал, не зная что, потому что от холода и голода уже ничего не соображал вообще. Я просил переводчика, потому что вообще не понимал, под чем я подписываюсь. Но мне сказали: "Еще чего, обойдешься" <...> Утром меня повезли голодного, замерзшего и перепуганного на суд за то, что я отказался проходить экспертизу на наркотики в организме, но я боялся фальсификаций. Суд меня признал виновным и присудил четыре тысячи рублей штрафа, после чего меня отпустили", - рассказал Фуад.

Однако, по его словам, его тут же опять задержали и отвели к следователю, который сообщил ему о том, что ему нужен адвокат, так как он хранил наркотики и угрожал приставам. "Я ему пояснил, что не умею читать и писать по-русски, понимаю не все слова, хотя и говорю, и что мне нужен переводчик, иначе я ничего не понимаю, но хочу знать, в чем меня обвиняют", - отметил Фуад. Ему было позволено позвонить супруге, но к этому времени, как выяснилось, с ней уже связался сосед.

"Когда пришел адвокат, и мы договорились об оплате его услуг, то он посоветовал мне подписать какие-то бумаги <...> и следователь меня отпустит. Так и получилось. Я вернулся домой через сутки и впервые смог поесть. В доме было все перевернуто", - рассказал мужчина.

19 декабря Фуад и Марченко обратились в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с жалобой на силовиков из-за "расизма, фальсификации против Карима Фуада двух уголовных дел, безосновательного вторжения в жилище вооруженных людей в масках, которые нанесли ущерб чужому имуществу и подбросили наркотики" (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Адвокат Дмитрий Куркин подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Карим Фуад является его подзащитным. По словам адвоката, Следственный комитет Гулькевичского района 29 октября возбудил в отношении бывшего египтянина, а ныне россиянина дело по части 1 статьи 318 УК РФ за угрозу применения насилия к представителю власти, 6 декабря было открыто тем же следователем второе дело по части 2 статьи 228 УК РФ «за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков в крупных размерах». «Второе дело возникло в рамках расследования первого. Был произведен обыск 9 ноября, в ходе которого в доме подозреваемого были обнаружены наркотические вещества в особо крупных размерах », - пояснил адвокат.

Он также отметил, что сейчас идет следствие, но незнание русского языка его подзащитным, в частности невладение навыками письменной и устной речи, а также навыками чтения, усложняют ситуацию. «Моему подзащитному сейчас будет представлен переводчик», - уточнил адвокат.

Сосед Евгений Зеленчук выразил удивление в связи с уголовным преследованием Фуада. «К нам переехала семейная пара. Очень приятные, интеллигентные, воспитанные молодые люди. Что эти ребята могли совершить, что им устроили такой погром в доме? Они занимаются спортом, не пьют, не курят, живут мирно, тихо. Узнал, что Карима обвиняют в выращивании наркотиков. Когда бы он успел вырастить тут наркотики? Они только приехали на наш хутор!" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

9 ноября, в день инцидента, Зеленчук, по его словам, подошел к силовикам и поинтересовался, что происходит. "Они сказали, что обыск <...> Я хотел быть понятым, на что они мне сказали, что привезли своих понятых и рекомендовали мне "отойти", - рассказал сосед. При этом, по его словам, присутствующие допускали ксенофобские комментарии в адрес Фуада.

В Следственном комитете Гулькевичей корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в отношении Карима Фуада возбуждено два уголовных дела. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - уточнила сотрудница следственного комитета по телефону. Он атак же сообщила, что на сегодня, 20 декабря назначены следственные действия с Каримом Фуадом.