Десятки человек пришли к Мосгорсуду поддержать "Мемориал"*

16 декабря 2021, 13:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько десятков человек собрались сегодня в Москве около здания суда, где прошло предварительное заседание по иску о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Деятельность "Мемориала"* важна, объяснили некоторые из них решение поддержать правозащитников.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Мосгорсуде состоялось третье предварительное заседание по делу о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал»*, на нем суд изучил документы, предоставленные сторонами, и назначил разбирательство на 23 декабря.

На первом предварительном заседании 23 ноября представитель истца не смог пояснить, на основании чего проводилась прокурорская проверка организации. На втором заседании, 29 ноября, защита попросила вызвать экспертов, составивших справку для иска о ликвидации Правозащитного центра, но суд отклонил ходатайство. Учительница математики и переводчик, привлеченные для психолого-лингвистической экспертизы, которая лежит в основании иска, некомпетентны и не являются экспертами, заявил адвокат Михаил Бирюков.

Перед зданием Мосгорсуда, где сегодня прошло заседание по иску о ликвидации ПЦ «Мемориал»*, сегодня собралось внушительное число людей. Корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на месте, насчитал не менее 50 человек. Часть из них стояла на территории суда, часть собралась вне ее, за забором учреждения.

Пришедшие были обычными горожанами, сочувствующими «Мемориалу»*: до заседания корреспондент «Кавказского узла» не заметил среди них известных правозащитников либо медийных персон. Попасть внутрь здания суда корреспонденту «Кавказского узла» не удалось: по словам пристава, «аудитория полна», в ней только участники процесса. Ранее в здание суда вошли адвокаты «Мемориала»* и председатель совета Правозащитного центра Александр Черкасов.

Поддержать ПЦ «Мемориал»* - это "обязанность каждого российского гражданина", категорично высказалась студентка юрфака МГУ Елена, пришедшая к зданию суда с однокурсником. "Организация ведет самый полный список политзаключенных, тех людей, кто стал жертвой неправомочных действий силовиков и суда. Это одна из главных заслуг «Мемориала». Сегодня мы тут, чтобы выразить несогласие с закрытием Правозащитного центра", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", назвав попытку ликвидации организации "кощунственной".

Среди пришедших были и люди солидного возраста, в частности, пенсионер, представившийся Русланом. "Сразу скажу, что мне 76 лет. И я пристально слежу за своими соотечественниками – ингушами, приговоренными вчера к издевательски длительным срокам. Я уехал из Назрани 25 лет назад, прожив 50 лет там. Ингушетия – мой дом. Большинство из подсудимых [по делу лидеров ингушского протеста] – почтенного возраста, как и я. Им помогает ПЦ «Мемориал»*, за что ему отдельное огромное спасибо", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Две женщины беседовали о деятельности Рамзана Кадырова и судебном разбирательстве между главой Чечни и членом совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олегом Орловым десятилетней давности.

"Тогда дело закончилось победой Орлова. Его защитником выступил адвокат Генри Резник. Сегодня защита тоже внушительная – в лице Ильи Новикова, например. Но тогда суд был объективен. Сегодня он находится под властью исполнительной системы. Боимся, что исход для «Мемориала» будет неутешительным", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из женщин. Она пояснила, что ранее работала журналистом, но где именно, уточнить отказалась.

Напомним, 14 декабря в Верховном суде России прошло также очередное заседание по иску Генпрокуратуры о ликвидации "Международного Мемориала"*. Поддержать "Мемориал"* в этот день пришло множество людей. На заседании суда были заслушаны девять томов материалов. Следующее заседание назначено на 28 декабря.

После исков о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" в ряде российских городов, в том числе на юге страны, прошли акции протеста. Заявление в поддержку правозащитников ранее подписали 65 членов Российской академии наук. Под аналогичной петицией в защиту "Мемориала" подписи оставили более 100 деятелей искусства, политиков и правозащитников. Дважды выступала против ликвидации "Мемориалов" комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Кто еще выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Кто и как хочет ликвидировать "Мемориал"*".

Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"* "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.