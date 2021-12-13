Жители Сочи потребовали остановить вырубку краснокнижных деревьев

13 декабря 2021, 03:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Сочи строители, несмотря на противодействие экологов и активистов, спилили не менее 20 занесенных в Красную книгу пицундских сосен. Деревья рубят ради торговых точек и летних кафе, посетовали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в феврале экологи и жители Сочи заявили о вырубке в центре города рощи сосны пицундской, занесенной в Красную книгу. Участок, где растут деревья, отдан под застройку корпусами Российского международного олимпийского университета, сообщил эколог Валерий Бриних.

12 декабря жители Сочи направили в Росприроднадзор требование прекратить вырубку краснокнижных сосен на террасах Приморской набережной в районе киноконцертного зала "Фестивальный".

Набережная на улице Приморской от киноконцертного зала "Фестивальный" до скульптуры "Человек и дельфин" на одной из своих нижних террас лишилась 20 здоровых пицундских сосен еще в 2019 году. В частности, не удалось спасти девять сосен, однако вырубку еще трех сосен прекратили из-за широкого общественного резонанса. Но в 2021 году вырубка продолжилась. На сегодняшний день спилено еще 11 сосен.

Жительница Сочи Анна Бойко, по ее словам, обнаружила, что вырубка части деревьев началась 8 декабря, и попыталась остановить ее. Однако, как рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", агрессивные люди отогнали ее от места вырубки и мешали проводить видео- и фотосъемку. Она рассказала об увиденном местным активистам. На место вырубки приехали лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца, активистка микрорайона КСМ Елена Дзагания и член общественной организации "Сохраним зеленый Сочи" Алла Юсупова.

Они вызвали на место полицию и сфотографировали поврежденные здоровые деревья. Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца направила 12 декабря жалобу руководителю Росприроднадзора РФ С.Радионовой. Копия разрешений на спил 27 краснокнижных деревьев от 2019 и 2021 годов и жалоба на данные разрешения имеются в распоряжении "Кавказского узла".

"8 декабря в Общественное гражданское движение «За Сочи!» обратились обеспокоенные жители города Сочи в связи с уничтожением краснокнижных реликтовых деревьев - рощи пицундской сосцы, произрастающей на земельных участках с КН 23:49:0204028:116 и 23:49:204028:18, расположенных на Центральной приморской набережной города у концертного зала «Фестивальный»", - говорится в жалобе.

По данным активистов, спил деревьев осуществлялся "на основании

разрешения Росприроднадзора РФ от 16.09.2021 №147, подписанного заместителем

руководителя Росприроднадзора РФ Амирхановым А.М. Всего разрешением от 16.09.2021 №147 предусмотрено добывание 15 (пятнадцати) экземпляров сосны пицундской. Основанием для выдачи разрешения послужил экспертный акт, на основании которого был сделан вывод о том, что якобы имеется угроза (в случае падения деревьев) жизни, здоровью и имуществу граждан. На основании выданного разрешения 08.12.2021 г. было спилено одно дерево сосны пицундской, не имеющее ни угрожающего наклона, ни гнили, ни иных повреждений", - написала Негоруца.

При этом отмечается, что заказчик и представитель Росприроднадзора по Краснодарскому краю, который не представился, отказались предоставить экспертное

заключение.

"ЧИПУ «Институт- региональных биологических исследований» на

основании акта от 08.03.2021 осмотра деревьев сосны пицундской, произрастающих на

террасах у конвертного зала «Фестивальный», выполнено заключение специалистов по

результатам дендрологического обследования <...> По результатам исследования установлено, что в целом у 90% деревьев состояние удовлетворительное, однако требуются мероприятия по уходу за деревьями в виде подсыпки грунта, фиксации стволов (каблинг), удаления лиан, дренажа фунта, в немногих случаях - лечение. Биологические особенности cосны пицундской позволяют расти часто на известняковых скалах, лишенных почвы, а условия произрастания могут закрутить ствол дерева в «жгут», как и уклон ствола дерева в 45-60 градусов, может быть естественным для cосны пицундской. Есть все основания полагать, что в список подлежащих сносу растений необоснованно включены деревья, находящиеся в удовлетворительном состоянии", - утверждают авторы жалобы.

По их мнению, "выводы визуального осмотра при составлении экспертного

заключения, послужившего основанием выдачи разрешения на добычу сосны

пицундской" являются недостоверными. "Ведущаяся на участке произрастания растений сосны пицундской незаконная (в отсутствие соответствующих разрешительных документов) хозяйственная деятельность негативно влияет на условия их произрастания. Имеются признаки механического и термического внешнего воздействия на деревья, в корневых системах которых совсем недавно была обнаружена забитая металлическая арматура. Несмотря на жалобы на ненадлежащий уход за краснокнижными растениями, арендатор не принимает никаких мер по обеспечению сохранности растений, занесенных в Красную книгу РФ", - говорится в заявлении.

"Люди, которые занимаются уничтожением зеленых насаждений, к сожалению, не имеют экологического воспитания, правильной ментальности и понимания, что, уничтожая природу, они уничтожают себя и других. Сочи из-за потребительского подхода к нему потерял свою привлекательность <...> теперь взялись за краснокнижные. Чиновники, которые должны охранять природу, занимаются фальсификациями и признают здоровые деревья больными, лишь бы они не мешали их коммерции и зарабатыванию денег", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" член общественной организации "Сохраним зеленый Сочи" Алла Юсупова.

"При начале рубки 8 декабря представителя Росприроднадзора не было, он прибыл, когда первое дерево было уже срублено. Схема к разрешению с деревьями, подлежащими добыванию, не прилагалась, поэтому невозможно было проверить какие деревья пилят", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Елена Дзагания.

Анна Бойко - коренная жительница Сочи. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что помнит эти деревья еще маленькими. "Когда склон горы Батарейка, обрывистый к морю, взяли в бетон, мрачновато получилось. Это было необходимо: склон постоянно «полз», осыпался, к морвокзалу было вечно не пройти. Но на террасах посадили пушистые сосны, устроили места для гуляний, поставили топчаны, чтобы можно было загорать. А на эстраде играли ВИА, были дискотеки. Можно было, медленно поднимаясь или спускаясь, любоваться морем. Огромное количество народа располагалось на каждом этаже, и было прекрасно видно сцену, на которую выходили прекрасные коллективы - певцы, юмористы, хоры, танцевальные ансамбли. Наша секция воднолыжного спорта отвечала за «морскую составляющую» праздника Нептуна: мальчишки были наряжены чертями, мы, девчонки - русалками. Наш руководитель - Нептуном, а самый опытный воднолыжник Валера был загримирован в Бабу Ягу. Нептун со свитой прибывал на праздник прямо из моря, на водных лыжах, баба Яга - на монолыже, помахивая помелом", - поделилась она воспоминаниями.

Теперь, с сожалением констатировала она, "все это в прошлом". "Сейчас наше наследие, доставшееся нам от отцов, построивших замечательный "город у моря, солнечный город", 75 сосен, которые наконец стали большими и украсили Приморскую набережную - приговорили к смерти. Их объявили вредными, опасными для людей. Эти потрясающие стойкие деревья выстояли в условиях крошечного клочка земли на каждого, без полива летом, без подкормок зимой, без защиты от вредителей (а у хвойников они тоже есть). Больше полувека они дарят свою тень и вырабатывают кислород для нас. На скольких фото берег Сочи - зеленый берег. Сейчас - всё. Камера смертников", - посетовала Бойко.

Она отметила, что чиновникам "плевать на мнение экспертов, если их мнение разнится с нужным для разрешения этого варварства". "Плевать на простой здравый смысл: не зря же предки не растения в кадках сажали, а именно пицундскую сосну, которая растет на самых крутых и каменистых склонах, цепляясь корнями за любой клочок земли <...> Я считаю, что мы, люди должны остановить это варварство, это воровство у нас природы. У нас воруют историю, наше наследие. И совершенно не ясно как этот участок общего пользования попал в пользование к этому ООО, который и так вырубил весь исторический парк исторического санатория Мориса Тореза", - резюмировала она.

Руководитель пресс-службы мэрии Сочи Кристина Мруг заверила корреспондента "Кавказского узла", что "вместо вырубленных высадят другие «здоровые» сосны". Но где именно высадят, она не уточнила.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала 12 декабря на Приморской набережной. На четырех ярусах растут деревья, чьи кроны создают единый зеленый "навес" на всем протяжении от зала "Фестивальный" до скульптуры мужчины с дельфином. С ярусов открываются великолепные виды на море. Последний, самый нижний ярус оказался фактически весь вырублен, на нем отсутствуют уже 20 деревьев. Зато появился ресторан, а внизу, под нижним ярусом, где произрастали деревья, находится порядка 50-и торговых точек.

Прохожие посетовали на безответственное отношение чиновников и предпринимателей к природе Сочи. Прохожий отметил, что подобное происходит при полном бездействии и одобрении тех, кто должен охранять природу.

"У нас масса проверяющих, но, видимо, взятки им закрыли веки, что они не видят, что уже почти неделю совершается преступление. Я ходил тут каждый день, но больше желания нет. Сердце болит. Словно убивают каждый день живое, и ты ничем не можешь помочь. Это страшно", - сказал мужчина, который представился Сергеем.

Он считает, что торговых точек в данном месте вообще не должно быть. "Кто им позволяет занимать места общего пользования под свою коммерцию. Посмотрите - все утыкано частными ресторанами, кафе, харчевнями, торговыми палатками и магазинами, дорогими туалетами… Всюду бизнес", - заключил он.