Экологи и сочинцы обеспокоены вырубкой краснокнижных деревьев

10 февраля 2021, 04:03

Экологи бьют тревогу по поводу уничтожения в центре Сочи рощи сосны пицундской, занесенной в Красную книгу. Участок, где растут деревья, отдан под застройку корпусами Российского международного олимпийского университета, сообщил эколог Валерий Бриних. Обеспокоены судьбой сосен и местные жители, которые неоднократно били тревогу и препятствовали вырубке.

Первая санкционированная властями региона попытка уничтожить часть рощи сосны пицундской, которая растет на террасированном склоне в районе киноконцертного зала "Фестивальный" в центре Сочи была предпринята осенью 2019 года, но жителями удалось приостановить уже начавшуюся рубку, говорится в пресс-релизе, который направил 7 февраля в адрес "Кавказского узла" председатель совета регионального отделения в Республике Адыгея политической партии "Российская экологическая партия "Зеленые" Валерий Бриних.

Экологи отмечают, что с начала этого года возобновились попытки уничтожить деревья. "Публичная кадастровая карта Краснодарского края показывает нам, что земельные участки, где пока еще растут краснокнижные сосны, со времен подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года отданы под застройку учебно-административными корпусами и гостинично-рекреационным комплексом Российского международного олимпийского университета, созданного в 2009 году и уже построенного чуть выше рощи сосны пицундской. Председателем попечительского совета этого университета является Владимир Путин", - говорится в сообщении.

Экологи подозревают, что на земельном участке площадью 1,2 га планируется постройка еще одной гостиницы, которая также должна получить статус олимпийского объекта. "По закону разрешения на рубку деревьев-"краснокнижников" выдает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Однако для этого должны быть очень веские основания, ведь речь идет о природных объектах, находящихся под особой охраной государства […] На каком основании Росприроднадзор выдает разрешения на рубку краснокнижных деревьев? Ведь даже Правилами санитарной безопасности в лесах допускается рубка только погибших деревьев видов, занесенных в Красную книгу. А пицундские сосны пока еще живы. Живыми были и те 12 деревьев, которые уже срубили по разрешению Росприроднадзора осенью 2019 года", - говорится в сообщении.

Основания для вырубки сосен сомнительны

Корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бриних сообщил 9 февраля, что им было направлено письмо в Росприроднадзор с просьбой разъяснить, на каком основании было выдано разрешение на рубку краснокнижных сосен. "Дело в том, что сосны начали рубить в 2019 году на основании разрешения, выданного Росприроднадзором, хотя я вижу, что основания для этого были сомнительные. Свои сомнения я изложил в сообщении", - сказал эколог, добавив, что ответ из ведомства пока не поступил.

Он отметил, что до сих пор не ясно, кто срубил сосны в 2019 году и планирует рубить сейчас. Бриних предположил, что рубка связана со строительством гостиницы. В ближайшее время он планирует подать заявление в полицию Сочи по факту вырубки 12 сосен. "Также подам жалобу в сочинскую прокуратуру по факту выдачи разрешения на рубку краснокнижных сосен. Придется писать жалобу в Минприроды России на действия Росприроднадзора по этому же поводу. Заодно будут уточнены все действующие лица. Планирую провести лесопатологическое обследование всех сосен, произрастающих на этом участке, чтобы удостовериться в их удовлетворительном санитарном состоянии. Это тоже пригодиться в дальнейшем", - сказал эколог, заявив, что в деле имеется "большое число заинтересованных лиц с деньгами и связями".

Жители Сочи несколько лет бьют тревогу по поводу вырубки сосен в центре

Еще в 2011 году общественный Градостроительный совет Сочи обращался в правительство России и Государственную думу с просьбой пересмотреть проект возведения Олимпийского университета на месте первого советского санатория Сочи имени Мориса Тореза. По словам председателя совета Ольги Козинской, перед правительством было поставлено пять вопросов: "о недопустимости ликвидации парковой зоны общего пользования, сноса корпусов санатория, сноса исторических зданий на территории санатория, удаления исторических зеленых насаждений, аллеи магнолий, высаженных в честь Победы над фашизмом в 1945 году, а также не соблюдения градостроительных регламентов при проектировании здания Олимпийского университета". В ответе и.о. министра регионального развития Юрия Рейльяна сказано без ссылок на закон, что чиновники разных уровней выдали разрешения на снос здания санатория и удаление зеленых насаждений. Аналогичный ответ о том, что все действия на территории санатория прошли согласования в различных структурах Сочи, Краснодарского края и Москвы, поступил от краевого прокурора Леонида Коржинека.

XXII зимние Олимпийские игры состоялись в Сочи в 2014 году. Против массового строительства олимпийских объектов в Сочи выступали экологи, активисты общественных организаций и многие жители города-курорта.

На приморской набережной готовят к рубке порядка 75 краснокнижных пицундских сосен. Все они были высажены около полувека назад и являлись украшением террасированной приморской набережной курорта, начиная от киноконцертного зала "Фестивальный" и заканчивая лестницей, ведущей от моря к памятнику истории и архитектуры - санаторию имени Мориса Тореза. Сосны произрастают на трех террасах, с которых открывается вид на море.

"В советское время на этих террасах утром отдыхающие санатория имени Мориса Тореза делали зарядку, днем загорали, а вечером террасы превращались в танцевальные площадки", - поделалась с корреспондентом "Кавказского узла" воспоминаниями старожил улицы Нагорной Лилия Антонова, которая работала в санатории.

Санаторий имени Мориса Тореза в Сочи возник на базе здания первой городской лечебницы, где работал первый городской врач, революционер А. Гордон. Здание было построено в 1899-1906 годах и занесено в реестр министерства культуры РФ "памятников истории" за №4788. Здесь же до начала строительства находились здания, в которых в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь №2135. На территории санатория имени Мориса Тореза на плане города расположен дендропарк, где произрастают кипарисы, пальмы, кедры, аллея магнолий, заложенная в честь победы над фашизмом в 1945 году.

По ее словам, это был один из красивейших санаториев Сочи с огромной парковой зоной и террасами, спускавшимися к морю, однако в 2011 году по распоряжению властей санаторий снесли, парк вырубили и залили бетоном, а на его месте выстроили огромное здание Олимпийского университета.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на месте и убедилась вокруг террас, где произрастают сосны, ведутся какие-то строительные работы, однако паспорта строек отсутствуют. На месте некоторых сосен остались только пеньки, корни других залиты бетоном.

В июне 2019 года жители Сочи направили сообщение на sms-сервис "Кавказского узла" с жалобой на вырубку сосен возле зала "Фестивальный" центре города. "Просим придать огласке спил восьми более чем полувековых сосен в центре Сочи", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Деревья просто рубили, несмотря на то, что люди умоляли не рубить. Эти деревья реликтовые, здоровые, красивые, им по полвека. Они являются украшением набережной, создают красоту, дают тень", - прокомментировала события июня 2019 года корреспонденту "Кавказского узла" лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова.

На вырубку деревьев пожаловалась и лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца. "Никаких документов нам лесорубы не представили. Они просто валили здоровые деревья и оставляли одни пеньки. Это было зрелище не для слабонервных", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сочинка Елена Дзагания в конце января сообщила на сайте "Привет, Сочи" о состоянии сосен на Верхней Приморской набережной у киноконцертного зала "Фестивальный". "В противовес административной комиссии, которая даже в ливень и непогоду поторопилась идти принимать решение о судьбе краснокнижных растений, было проведено обследование просто неравнодушными жителями Сочи для спасения и сохранения этого уникального красивого архитектурно-природного ансамбля", - написала автор.

По ее словам, на нижней террасе Приморской набережной примерно в конце декабря упали две сосны, растущие рядом, причем произошло это в сухую, безветренную погоду. "Обследовав визуально упавшие два дерева, комиссия администрации Сочи без инструментального обследований, измерений, отбора проб и лабораторных анализов всех деревьев пришла к выводу, что больны все пицундские сосны на террасах", - сообщила автор публикации. Она также отметила, что некоторые деревья в прикорневой зоне были подожжены, на некоторых замечены следы иссечения коры, искусственные отверстия.

Специалисты рекомендовали срубить 20 сосен на террасах

В заключении по результатам дендропатологического обследования деревьев сосны пицундской, проведенного федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур" 16 сентября 2019 года, указано, что специалисты осмотрели 49 деревьев, произрастающих на трех террасах. "Основная масса обследованных деревьев имеет вторую и третью категории состояния, то есть ослабленные или сильно ослабленные соответственно", - говорится в заключении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Отмечается, что на стволах десяти деревьев обнаружены "буровые опилки, которые являются признаком присутствия в стволах сосновых лубоедов, которые являются одними из наиболее опасных вредителей хвойных пород", "на нижней террасе на пне спиленного за полтора месяц до проведения исследования дерева сосны обнаружены хорошо сформированные плодовые тела корневой губки - опасного возбудителя гнили корневой системы хвойных деревьев".

"Общее состояние насаждения сосны пицундской - сильно ослабленное (средний балл - 2,8). Растения нуждаются в регулярных агротехнических мероприятиях, в том числе санитарной обрезке сухих ветвей. 20 деревьев сосны пицундской, угрожающие риском падения по совокупности установленных факторов, рекомендуются к сносу", - сделали заключения специалисты института.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что считает снос деревьев в парке общего пользования "беспределом". "Из неофициальных источников мне стало известно, что на месте вырубленных деревьев планируется поставить торговые ларьки, кафе и другие коммерческие увеселительные заведения. У меня мало сомнений, что это не так, потому что вся Приморская набережная застроена ларьками, магазинами, ресторанами и кафе. Видимо, и эта последняя зеленая зона отдана в жертву бизнесу", - предполагает Негоруца.

"Кавказский узел" не располагает в настоящий момент комментариями от уполномоченных органов в связи с вырубкой редких деревьев.